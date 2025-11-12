Θρήνος στο σπίτι του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Με λευκά και μπλε μπαλόνια στο μπαλκόνι ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αχαΐα

Σύμφωνα με τον παππού του παιδιού, η

από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά τον 3χρονο.



«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.

με προφορική εντολή του εισαγγελέα

καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.





Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα





«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.







Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά - δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.



Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας





