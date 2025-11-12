Θρήνος στο σπίτι του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Με λευκά και μπλε μπαλόνια στο μπαλκόνι ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν
Θρήνος στο σπίτι του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Με λευκά και μπλε μπαλόνια στο μπαλκόνι ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν
Η κηδεία του μικρού Αντρέα θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας - Ελεύθερος ο 25χρονος συγγενής του που έπεσε με το παιδί στην αγκαλιά του
Βυθισμένο στη θλίψη είναι το χωριό του μικρού Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει αύριο το τρίχρονο αγγελούδι που έφυγε τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή, όταν έπεσε αγκαλιά με τον 25χρονο συγγενή του από μάντρα ύψους δύο μέτρων.
Στο μπαλκόνι του σπιτιού του, όπου άλλοτε ακουγόταν το γέλιο του, κυματίζουν δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια, τα αγαπημένα του χρώματα.
Η ατμόσφαιρα είναι βαριά με τους γονείς και τις αδερφές του να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που χτύπησε την οικογένεια τους από τη μια στιγμή στην άλλη.
Η κηδεία του μικρού Αντρέα θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.
«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.
Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου σήμερα το πρωί πήρε εξιτήριο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.
«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά - δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.
Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας
Στο μπαλκόνι του σπιτιού του, όπου άλλοτε ακουγόταν το γέλιο του, κυματίζουν δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια, τα αγαπημένα του χρώματα.
Η ατμόσφαιρα είναι βαριά με τους γονείς και τις αδερφές του να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που χτύπησε την οικογένεια τους από τη μια στιγμή στην άλλη.
Η κηδεία του μικρού Αντρέα θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.
Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην ΑχαΐαΣύμφωνα με τον παππού του παιδιού, η πτώση από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά τον 3χρονο.
«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.
Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου σήμερα το πρωί πήρε εξιτήριο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.
Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού ΑνδρέαΟ θάνατος του 3χρονου Ανδρέα έχει σκορπίσει ανείπωτο πόνο σε όλους στο χωριό.
«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά - δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.
Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας
Ειδήσεις σήμερα:
Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες
Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες
Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα