Ο 25χρονος πήρε αγκαλιά τον 3χρονο για να πάνε βόλτα, χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν μαζί - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα
Αφέθηκε ελεύθερος ο νεαρός, καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη - Ο παππούς του αγοριού εξήγησε πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα - Δείτε το σημείο που συνέβη η μοιραία πτώση - «Ζούμε έναν εφιάλτη» λέει ο θείος του στο protothema.gr
Ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ο 25χρονος που εμπλέκεται στην τραγωδία με θύμα τον 3χρονο Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης (11/11), καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.
Σύμφωνα με τον παππού του παιδιού, η πτώση από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά τον 3χρονο.
«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.
Όπως έχει γίνει γνωστό το παιδί έπεσε με το κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Το παιδί διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές.
Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.
Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού ΑνδρέαΟ θάνατος του 3χρονου Ανδρέα έχει σκορπίσει ανείπωτο πόνο σε όλους στο χωριό.
«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά - δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.
Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας
