Ο 25χρονος πήρε αγκαλιά τον 3χρονο για να πάνε βόλτα, χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν μαζί - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα

Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα

Ο θάνατος του 3χρονου Ανδρέα έχει σκορπίσει ανείπωτο πόνο σε όλους στο χωριό.«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά - δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας