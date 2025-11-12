Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονη για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονη για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί
Μαζί με συνεργό, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου
Μία 17χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη για ληστεία που διέπραξε με άγνωστο συνεργό της σε βάρος 57χρονου οδηγού ταξί, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον οδηγό να τους μεταφέρει στη Ν. Μαγνησία.
Φτάνοντας στον προορισμό τους, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.
Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν μετά την καταγγελία του αυτοκινητιστή και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον οδηγό να τους μεταφέρει στη Ν. Μαγνησία.
Φτάνοντας στον προορισμό τους, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.
Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν μετά την καταγγελία του αυτοκινητιστή και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα