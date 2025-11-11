Πλατφόρμα για την καταγραφή των κενών στα σχολεία από τον Μάρτιο, λέει η Ζαχαράκη

Η Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας στις αιτιάσεις για τη δημιουργία στα σχολεία γωνιάς χειροτεχνίας και δημιουργίας, εξήγησε ότι αποτελεί ουσιαστικό μέσο μάθησης που προάγει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες ζωής καθώς η χειροτεχνία ενεργοποιεί και ενισχύει τη μάθηση, αναπτύσσει τις δεξιότητες, καλλιεργεί την επιμονή και προάγει την ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα. Ταυτόχρονα η Υπουργός αναφέρθηκε και στην έναρξη του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του ChatGPT προς όφελος της διδασκαλίας, σε συνεργασία με την OpenAI και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.«Δεν υπάρχει διαζευκτικό στην εκπαίδευση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώσαμε την εισαγωγή του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία. Σήμερα, βάζουμε και μια επιπλέον επιλογή για τα παιδιά, της δημιουργικής απασχόλησης. Αυτό είναι το νόημα της παρέμβασης αυτής, η οποία πιστεύω ότι είναι και πολύ σωστή. Πιστεύω σε μια «βεντάλια» εμπειριών για τα παιδιά. Πιστεύω σε μια τάξη η οποία έχει μέσα και τον διαδραστικό πίνακα, και το 3D printer αλλά και τη γωνία με τις χειροτεχνίες και την πολιτιστική μας παράδοση. Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι και η ενίσχυση της δημιουργικής φαντασίας, της επιμονής και της παρατηρητικότητας στους παιδιά» τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.Εντωμεταξύ, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη και τα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, εφαρμόζει σε 33 σχολεία, πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της δεξιότητας στη γραπτή και προφορική έκφραση.«Τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν εφημερίδες, να αναζητούν πηγές και να συνθέτουν άρθρα. Είναι μια πρωτοβουλία που καλλιεργεί τη σκέψη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη.Ερωτηθείσα η υπουργός για τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών στα δημόσια Πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «εφαρμόζεται πλέον οριστικά η ρύθμιση για τις διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών, με ταυτόχρονη παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματός τους. Δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έχουν εμφανιστεί ενεργοί τα τελευταία δύο χρόνια να συνεχίσουν τις σπουδές τους», δήλωσε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι 30.000 – 35.000 φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους».Όπως ανέφερε, εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία τα άτομα με αναπηρία και οι ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως μητέρες με ανήλικα τέκνα ή εργαζόμενοι και αθλητές με αντικειμενικές δυσκολίες παρακολούθησης.«Δεν μπορεί κάποιος να είναι εγγεγραμμένος επί 20 χρόνια και να μη συμμετέχει στη ζωή του Πανεπιστημίου. Θέλουμε ιδρύματα ζωντανά, δίκαια και λειτουργικά», σημείωσε.Για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μίλησε η Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας η διαδικασία πιστοποίησης των πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, εξελίσσεται με διαφάνεια και αξιοκρατία, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).«Κατατέθηκαν 12 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 4 ιδρύματα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η πιστοποίηση των προγραμμάτων τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι τελικές εγκρίσεις, μεταξύ αυτών και των τριών Νομικών Σχολών», ανέφερε.Η υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι τηρείται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για όλους τους υποψήφιους, διασφαλίζοντας την ποιότητα των σπουδών.«Οι σχολές αυτές θα λειτουργούν με υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και θα αποτελέσουν μοχλό επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό», υπογράμμισε.Η κυρία Ζαχαράκη, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, με συνδυασμό δημόσιων και μη κρατικών ιδρυμάτων, ξενόγλωσσων προγραμμάτων, και συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Το Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς χώρος γνώσης, αλλά ζωντανός οργανισμός που πρέπει να λειτουργεί με συνέπεια, ασφάλεια και όραμα. Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας επιλογές, να τα εμπνεύσουμε να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και να μείνουν στη χώρα μας», κατέληξε.