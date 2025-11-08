Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Πατρών-Πύργου
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου
Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Σαβαλίων.
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.
