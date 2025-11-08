ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Πατρών-Πύργου
Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Σαβαλίων.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.

