«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα

«Μου έβαλαν πέτρες στα αφτιά και μου έκλεισαν τα μάτια για εβδομάδες» λέει ο 21χρονος Ρομ Μπρασλάβσκι που βίωσε ακραία ψυχολογική και σωματική κακοποίηση - Οι βασανιστές του τον χτυπούσαν και μετά του ζητούσαν να... χορέψει για τους διασκεδάσει