Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα - Ένας τραυματίας από πυροβολισμό
Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα - Ένας τραυματίας από πυροβολισμό
Οπλισμένος άνδρας προσπάθησε να αφαιρέσει από ζευγάρι τιμαλφή και χρήματα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα, όταν σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός ζευγαριού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.
Όπως αναφέρει το newsima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οπλισμένος, πλησίασε το όχημα και απαίτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.
Ο νεαρός άνδρας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο φέρεται να αντέδρασε, επιχειρώντας να αφοπλίσει τον επίδοξο ληστή. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δράστης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου και χειρουργείται.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κοπέλα κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος.
Το ζευγάρι έδωσε καταθέσεις για τα όσα προηγήθηκαν, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε.
Όπως αναφέρει το newsima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οπλισμένος, πλησίασε το όχημα και απαίτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.
Ο νεαρός άνδρας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο φέρεται να αντέδρασε, επιχειρώντας να αφοπλίσει τον επίδοξο ληστή. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δράστης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου και χειρουργείται.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κοπέλα κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος.
Το ζευγάρι έδωσε καταθέσεις για τα όσα προηγήθηκαν, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα