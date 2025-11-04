Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Συνελήφθη 34χρονος στη Θεσσαλονίκη που οδηγούσε ταξί χωρίς δίπλωμα
Του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης
Ένας 34χρονος συνελήφθη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι οδηγούσε ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.
Ο 34χρονος εντοπίστηκε, χθες βράδυ, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 48χρονου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διότι οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
