Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Άφησαν αιμόφυρτο έξω από το νοσοκομείο τον 23χρονο που μαχαιρώθηκε στην οδό Ληλαντίων το βράδυ της Δευτέρας - Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν τραυματία
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της Χαλκίδας μετά τα δύο περιστατικά με μαχαιρώματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών το βράδυ της Δευτέρας με απολογισμό έναν 23χρονο νεκρό και έναν άλλο νεαρό τραυματία.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων όταν - κατά πληροφορίες - ομάδες νεαρών ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.
Τον 23χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικές διαφορές με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις ενώ αναμένονται να συλληφθούν και άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν στη συμπλοκή.
Όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4. «Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της μεταφοράς του 23χρονου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας
Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο περιγράφει στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».
Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα ηλικίας 20 ετών να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.
Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων όταν - κατά πληροφορίες - ομάδες νεαρών ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.
Τον 23χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικές διαφορές με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις ενώ αναμένονται να συλληφθούν και άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν στη συμπλοκή.
Όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4. «Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της μεταφοράς του 23χρονου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας
Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο περιγράφει στο evima.gr: «Είμαι σε σοκ! έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».
Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα ηλικίας 20 ετών να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.
Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα