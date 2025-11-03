Φρούριο τα Βορίζια για την ανοιχτή κηδεία του 39χρονου - Μπλόκα και έλεγχοι σε διερχόμενα ΙΧ, δείτε εικόνες

έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή ο 39χρονος χτυπήθηκε από δύο διαφορετικά όπλα δεχόμενος τέσσερα χτυπήματα από βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων με αποτέλεσμα τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

η δικογραφία για όσα συνέβησαν στα Βορίζια περιλαμβάνει έξι άτομα ανάμεσα στα οποία ο 39χρονος θανών, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών), που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι και συνελήφθησαν την Κυριακή, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών), αδέλφια του ενός εκ των συλληφθέντων.





Οι δύο

- ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη από την οποία ξεκίνησε η αιματηρή βεντέτα, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού - κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των κατηγορούμενων, αλλά και των παθόντων στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκονται και μέλη τρίτης οικογένειας, που έχει όμως συγγενικούς δεσμούς με τη μία από τις δύο βασικές εμπλεκόμενες. Μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είχαν πρωταγωνιστήσει προ ετών σε κινητοποιήσεις Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.