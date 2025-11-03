Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
«Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία αλλά δεν το σήκωναν»: Τι λέει ο αδερφός της νεκρής 56χρονης στα Βορίζια
«Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία αλλά δεν το σήκωναν»: Τι λέει ο αδερφός της νεκρής 56χρονης στα Βορίζια
Ο Κώστας Φραγκιαδάκης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν και μετά το φονικό, τονίζοντας ότι είχε προσπαθήσει να ειδοποιήσει την αστυνομία χωρίς να λάβει καμία ανταπόκριση
Ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια του Ηρακλείου αποκάλυψε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το πρωί του Σαββάτου λίγο πριν γίνει το φονικό με τους δύο νεκρούς, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν αστυνομικό.
Όπως είπε στην τηλεόραση του MEGA, από το βράδυ της Παρασκευής όπου και εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη από άτομο της οικογένειας Καργάκη, υπήρχε αναβρασμός στο χωριό.
Ο ίδιος βλέποντας ότι κάτι κακό έρχεται θέλησε να επικοινωνήσει με την Αστυνομία αλλά όπως υποστηρίζει δεν τα κατάφερε καθώς δε βρήκε κανέναν αστυνομικό.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddyu9cz1iovl)
«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.
Ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς σημείωσε πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο.
Ο άνδρας περιέγραψε όλα όσα έζησε λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του: «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».
Σημείωσε πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου».
«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» και σε αυτό το σημείο τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» σημείωσε και επανέλαβε:
«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν».
Όπως είπε στην τηλεόραση του MEGA, από το βράδυ της Παρασκευής όπου και εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη από άτομο της οικογένειας Καργάκη, υπήρχε αναβρασμός στο χωριό.
Ο ίδιος βλέποντας ότι κάτι κακό έρχεται θέλησε να επικοινωνήσει με την Αστυνομία αλλά όπως υποστηρίζει δεν τα κατάφερε καθώς δε βρήκε κανέναν αστυνομικό.
«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.
Ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς σημείωσε πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο.
Ο άνδρας περιέγραψε όλα όσα έζησε λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του: «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».
Σημείωσε πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου».
«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» και σε αυτό το σημείο τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» σημείωσε και επανέλαβε:
«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν».
Εξήγησε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του και τόνισε πως αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο με την αστυνομία» από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς όπως είπε υπήρχε μια ένταση από το βράδυ της Παρασκευής.
Σημείωσε πως ο ανιψιός θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου», ενώ ο ίδιος αναρωτήθηκε αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν.
«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.
Σημείωσε πως ο ανιψιός θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου», ενώ ο ίδιος αναρωτήθηκε αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν.
«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα