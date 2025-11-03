«Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία αλλά δεν το σήκωναν»: Τι λέει ο αδερφός της νεκρής 56χρονης στα Βορίζια

Εξήγησε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του και τόνισε πως αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο με την αστυνομία» από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς όπως είπε υπήρχε μια ένταση από το βράδυ της Παρασκευής.Σημείωσε πως ο ανιψιός θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου», ενώ ο ίδιος αναρωτήθηκε αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν.«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.