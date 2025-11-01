Την Κυριακή η κηδεία του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια - Το κρητικό έθιμο και η βάφτιση των παιδιών του

Αύριο, τα Βορίζια ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν με βαθιά θλίψη τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών, που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή ένοπλη συμπλοκή του Σαββάτου το πρωί.



Το χωριό παραμένει βυθισμένο στη σιωπή. Οι δρόμοι είναι έρημοι και οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ των γεγονότων, που μετέτρεψαν τα Βορίζια σε πεδίο μάχης.

Ο νεκρός από την οικογένεια των Καργιακήδων αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα τρία δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Σύμφωνα με το κρητικό έθιμο, «στο σπίτι με αβάφτιστα παιδιά δεν μπαίνει φέρετρο», και έτσι το απόγευμα του Σαββάτου στήθηκε βιαστικά ένα μυστήριο σε χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα τους.



Μερικοί συγγενείς πήγαν μόνο για να παραστούν στη βάφτιση, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να μεταφερθεί η σορός του πατέρα στο σπίτι. Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο που δείχνει πώς, μέσα στη θλίψη και το αίμα, τα παλιά κρητικά έθιμα εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή και τον θάνατο στα ορεινά χωριά της.





Η τραγωδία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Μια 55χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχασε επίσης τη ζωή της, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς. Την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.



Υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της βεντέτας, οι αρχές έλαβαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι δύο νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται τόσο στην περιοχή για τις έρευνες όσο και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο.



