«Πόλεμος» στα Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα; Στόματα ερμητικά κλειστά, φόβοι για νέο κύκλο αίματος, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας

Το κρίσιμο ερώτημα: Μια γυναίκα πίσω από την εντολή για τον εκρηκτικό μηχανισμό; - Δύο οικογένειες θρηνούν από έναν νεκρό και οι ντόπιοι ελπίζουν ότι, ίσως, αυτό να φέρει τον σασμό
Το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου παραμένει σιωπηλό και μουδιασμένο μετά το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη -και όχι μόνο. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα βλέμματα καχύποπτα και ο φόβος κυριαρχεί παντού. Οι κάτοικοι ψιθυρίζουν μεταξύ τους, άλλοι πίσω από τα παράθυρα και άλλοι στο καφενείο του χωριού, για μια ιστορία που, όπως λένε, δεν έχει ακόμα ειπωθεί ολόκληρη. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των κατηγορούμενων, αλλά και των παθόντων στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκονται και μέλη τρίτης οικογένειας, που έχει όμως συγγενικούς δεσμούς με τη μία από τις δύο βασικές εμπλεκόμενες. Μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είχαν πρωταγωνιστήσει προ ετών σε κινητοποιήσεις Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.
Το protothema.gr κατέγραψε όλες τις νέες εξελίξεις, τις μαρτυρίες και τα αναπάντητα ερωτήματα. Το πρώτο και πιο κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι που έγινε παρανάλωμα. Το σπίτι, σχετικά καινούργιο, υπέστη σοβαρές ζημιές και οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός θυμίζουν σκηνές βομβιστικής επίθεσης.
Συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε, δηλώνουν ότι η εντολή για τη βόμβα δόθηκε από άλλη γυναίκα και υποστηρίζουν πως υπάρχουν μάρτυρες, που μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τα στοιχεία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση για τους υπεύθυνους της έκρηξης.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά στη στάση της αστυνομίας. Παρά την ένταση που επικρατούσε στην περιοχή και τις πληροφορίες ότι η κατάσταση ήταν οριακή, δεν υπήρξε άμεση επέμβαση, μετά την έκρηξη. Κάτοικοι αναφέρουν ότι όλοι γνώριζαν πως το κλίμα στα Βορίζια ήταν εκρηκτικό, καθώς οι προσπάθειες για σασμό είχαν αποτύχει και οι δύο πλευρές ήταν έτοιμες να σηκώσουν τα όπλα. «Αν είχαν φτάσει αμέσως οι αστυνομικοί, ίσως να μην είχαμε νεκρούς» λέει χαρακτηριστικά κάτοικος που έζησε από κοντά τα γεγονότα.
Η ανατροπή ήρθε με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η 56χρονη δεν πέθανε από ανακοπή, όπως αρχικά είχε ειπωθεί, αλλά από πυροβολισμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σφαίρα μπήκε από τη δεξιά πλευρά, τρύπησε τους πνεύμονες και βγήκε από τη σπονδυλική στήλη. Η αποκάλυψη αυτή άλλαξε όλα τα δεδομένα και απέδειξε ότι υπήρξαν νεκροί και από τις δύο οικογένειες που συγκρούστηκαν. Δύο απώλειες που, όπως λένε άνθρωποι της περιοχής, ίσως συμβάλουν στο να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσει το μίσος, αφού και οι δύο πλευρές θρηνούν ανθρώπινες ζωές.
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τρία άτομα φέρονται να διαφεύγουν στα βουνά, μετά τον «πόλεμο» με τις 2.000 σφαίρες. Ανάμεσά τους ο 49χρονος αδερφός της 56χρονης, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την οικογένειά του, είπε μόνο ότι είναι καλά και αμέσως μετά έκλεισε το τηλέφωνο. Κρύβεται, όπως όλα δείχνουν, για να μην συλληφθεί από την αστυνομία.
Αγνοείται επίσης ο 32χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος, μετά τη φονική συμπλοκή εξαφανίστηκε και θεωρείται πως κι αυτός βρίσκεται στα βουνά. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή, ελέγχοντας διεξοδικά κάθε όχημα που εισέρχεται ή εξέρχεται από το χωριό.
Συγγενείς της 56χρονης περιγράφουν στο protothema.gr τα όσα συνέβησαν. «Η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα από τη δεξιά πλευρά, της τρύπησε τους πνεύμονες και βγήκε από τη σπονδυλική στήλη. Η ιατροδικαστική έκθεση το αποδεικνύει» λέει χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών. Άλλοι κάτοικοι κάνουν λόγο για χρόνια έχθρα μεταξύ των οικογενειών, που κρατά εδώ και δεκαετίες, από τότε που τσακώθηκαν για μια βρύση στο βουνό και το νερό που αναβλύζει από την πηγή.
Όπως αποκαλύπτουν, την ημέρα του φονικού είχαν επιχειρήσει να κάνουν σασμό, να συμφιλιώσουν τις δύο πλευρές, δίνοντας μάλιστα και «το χάρισμα» να βαφτίσει ο ένας το παιδί του άλλου. Όμως, λίγη ώρα αργότερα, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.
Οι κάτοικοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πιστεύουν ότι μόνο έτσι θα ηρεμήσουν τα πνεύματα και θα αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αίματος. Όπως τονίζουν, υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να μιλήσουν, αρκεί να νιώσουν ασφαλείς. «Όλοι ξέρουν, αλλά κανείς δεν μιλάει» λέει ένας ηλικιωμένος, που έχει ζήσει και τις παλιές βεντέτες.
Αύριο το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα γίνει η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος χτυπήθηκε με τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα.
H κηδεία της 56χρονης, που μεταφέρθηκε στα Χανιά, δεν έχει ακόμη οριστεί. Το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση, καθώς η ένταση παραμένει και η ανησυχία είναι διάχυτη. Οι κάτοικοι προσεύχονται να μην υπάρξει συνέχεια, να μην ξαναζήσουν σκηνές βίας όπως εκείνες του Σαββάτου...
Πάντως, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, στους δράστες περιλαμβάνονται συνολικά πέντε άτομα, πλην του 39χρονου Καργάκη που έπεσε νεκρός, ενώ ανάμεσά στους αναζητούμενους είναι και άτομο από τρίτη οικογένεια, συγγενική με μία από τις δύο βασικές που βρίσκονται χρόνια σε αντιπαράθεση. Μάλιστα, μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είχαν πρωταγωνιστήσει προ ετών σε αγροτικές κινητοποιήσεων στην Αθήνα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε σειρά ερευνών σε σπίτια έχοντας εντοπίσει έως τώρα πολλά πειστήρια τα οποία αξιολογούνται.
