Καιρός: Με ήπιες θερμοκρασίες ξεκινάει η εβδομάδα, έρχεται ψυχρή εισβολή - Πού θα βρέξει
Ποιες ημέρες θα είναι οι πιο κρύες ημέρες της εβδομάδας - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Παρασκευή
Mε ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές ξεκινάει η εβδομάδα, ωστόσο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ έρχεται σταδιακή επιδείνωση από την Τρίτη, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Ένα ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει τη βόρεια και δυτική Ελλάδα, με τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά την Αττική και τις Κυκλάδες με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 18 °C στα βόρεια και τους 20 °C στα κεντρικά και νότια. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι πιο κρύες ημέρες, με εξασθένηση των φαινομένων αλλά με αρκετή ψύχρα, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Για έντονα φαινόμενα την Τρίτη με βροχές και στην Αττική κάνει λόγο στην πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα είναι πολύ άστατος σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και στα βόρεια-βορειοανατολικά της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Από Τρίτη η θερμοκρασία πέφτει και μέχρι τις 11/11 θα πέσει ακόμα περισσότερο.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «επιστρέφουν από βδομάδα οι βροχές, ενώ μετά από πολύ καιρό οι θερμοκρασία πέφτει κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα. Στο μετεώγραμμα διακρίνουμε την πορεία της θερμοκρασίας στη στάθμη των 850 hPa (1500m) που χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, καθώς και τις βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αθήνας».
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 20-22 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι, αλλά από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-22 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.
Για έντονα φαινόμενα την Τρίτη με βροχές και στην Αττική κάνει λόγο στην πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα είναι πολύ άστατος σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και στα βόρεια-βορειοανατολικά της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Από Τρίτη η θερμοκρασία πέφτει και μέχρι τις 11/11 θα πέσει ακόμα περισσότερο.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «επιστρέφουν από βδομάδα οι βροχές, ενώ μετά από πολύ καιρό οι θερμοκρασία πέφτει κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα. Στο μετεώγραμμα διακρίνουμε την πορεία της θερμοκρασίας στη στάθμη των 850 hPa (1500m) που χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, καθώς και τις βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αθήνας».
Ο καιρός σήμεραΣτην Κέρκυρα αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με όμβρους τοπικού χαρακτήρα. Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο θα ενταθούν, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 20-22 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι, αλλά από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-22 βαθμούς.
Ο καιρός την Τρίτη 4 ΝοεμβρίουΑρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη 5 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 6 ΝοεμβρίουΣτα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Ο καιρός την Παρασκευή 7 ΝοεμβρίουΣτα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
