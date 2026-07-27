Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Φάλαινα εντοπίστηκε ανοιχτά του Βόλου, δείτε βίντεο
Φάλαινα εντοπίστηκε ανοιχτά του Βόλου, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία του Καρνάγιου
Μία ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες της παραλίας του Καρνάγιου την Κυριακή (26/7) το μεσημέρι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι λουόμενοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν μια φάλαινα έκανε την εμφάνισή της.
Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που απαθανάτισαν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα με τις εικόνες να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε βίντεο:
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι λουόμενοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν μια φάλαινα έκανε την εμφάνισή της.
Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που απαθανάτισαν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα με τις εικόνες να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε βίντεο:
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