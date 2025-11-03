Δασκάλα δίχασε τους γονείς στις ΗΠΑ με το εφαρμοστό παντελόνι που φόρεσε στην τάξη - «Δεν χρειάζεται να είσαι σέξι για τα παιδιά» της γράφουν

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που δεν ενοχλήθηκαν από την αμφίεση της δασκάλας γράφοντας «τα παιδιά δεν νοιάζονται»
Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε στις ΗΠΑ βίντεο στο TikTok από δασκάλα στο οποίο η εκπαιδευτικός παρουσίασε τα ρούχα που επέλεξε για τη σχολική αίθουσα.
Αυτό που προκάλεσε τα σχόλια και τα περισσότερα από 5 εκατ. views ήταν το εφαρμοστό παντελόνι που φόρεσε η Ντενίζ, όπως είναι το όνομα της δασκάλας.
Όπως εξήγησε στο βίντεο η εκπαιδευτικός τα ρούχα που επέλεξε ήταν ένα μαύρο παντελόνι Abercrombie από συνθετικό δέρμα, «το καλύτερο που έχω, το έχω περίπου τρία χρόνια και πάντα καταλήγω να το φοράω», ένα κρεμ κασμιρένιο πουλόβερ με μαύρες λεπτομέρειες και ένα ζευγάρι πάνινα παπούτσια Zadig and Voltaire.
«Φοράει στο σχολείο ένα παντελόνι για κλαμπ», «οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται να φαίνονται σέξι για τα παιδιά», «αυτό θα ήταν ένα ωραίο ντύσιμο για έξοδο. Με το πουλόβερ και τα αθλητικά παπούτσια, πιθανότατα δεν θα το θεωρούσα ακατάλληλο για την τάξη, αλλά όταν θέλεις να ξέρεις αν φαίνεσαι ΣΕΞΥ στην τάξη σου, τότε γίνεται ακατάλληλο» ήταν ορισμένα από τα αρνητικά σχόλια για την εκπαιδευτικό.
Ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που δεν ενοχλήθηκαν από την αμφίεση της δασκάλας γράφοντας «τα παιδιά δεν νοιάζονται. Για αυτά είσαι μια ηλικιωμένη κυρία με "δερμάτινο" παντελόνι», «δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό».
A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp— aka (@akafaceUS) November 1, 2025
