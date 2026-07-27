Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα, δείτε βίντεο
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Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα, δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε μόλις το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια, την ώρα που γερανός ανέσυρε μεταλλικές βάρκες στο πλαίσιο των εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού

Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα, δείτε βίντεο
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Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανέσυραν δύτες από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Συναγερμός σήμανε μόλις το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια, την ώρα που γερανός ανέσυρε μεταλλικές βάρκες στο πλαίσιο των εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού. Αμέσως, ο χώρος αποκλείστηκε, ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο αναμένονται εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να παραλάβουν το επικίνδυνο υλικό.

Οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκαν προληπτικά. Το πρόγραμμα καθαρισμού της Παμβώτιδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, με τους δύτες να σαρώσουν και να καθαρίσουν μια τεράστια υποβρύχια έκταση 328.250 τ.μ., από την περιοχή Μάτσικα έως το Πέραμα, την Αμφιθέα, τη Ντραμπάτοβα και τα Σφαγεία.

«Η λίμνη δεν είναι σκουπιδότοπος και ό,τι βυθίζεται δεν χάνεται», είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος εποπτεύει τη δεύτερη φάση του προγράμματος.
Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα, δείτε βίντεο


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Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, ο ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αποδεικνύοντας ότι η προστασία των φυσικών πόρων της Ηπείρου απαιτεί διαρκή φροντίδα και εξειδικευμένες δράσεις στο πεδίο.
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