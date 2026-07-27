Ο Δήμος Αθηναίων παρέλαβε 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Απορριμματοφόρο Δήμος Αθηναίων Καθαριότητα

Ο Δήμος Αθηναίων παρέλαβε 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, δείτε βίντεο

Θα χρησιμοποιούνται σε δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της πρωτεύουσα

Ο Δήμος Αθηναίων παρέλαβε 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα για συλλογή ογκωδών αντικειμένων, δείτε βίντεο
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Είκοσι νέα απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων ανοιχτού τύπου, παρέλαβε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την παραλαβή των νέων οχημάτων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Όλγα Δούρου ενημερώθηκαν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των νέων απορριμματοφόρων, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης του στόλου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δούκας ανέφερε ότι τα μικρά αυτά απορριμματοφόρα λειτουργούν και ως «εξπρές» οχήματα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, ενώ διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών του δήμου.



Τα νέα οχήματα βγαίνουν, τις επόμενες ημέρες, στους δρόμους της Αθήνας, ανέφερε η κ. Δούρου.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 87% οι εξορμήσεις καθαριότητας, κατά 52% τα πλυσίματα κοινόχρηστων χώρων και κατά 46% οι δράσεις συντήρησης και αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από τον Δήμο Αθηναίων επισημαίνουν ότι «η ορθή και προγραμματισμένη απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων».

Κλείσιμο
Υπενθυμίζουν δε ότι οι πολίτες, πριν από την απόθεση επίπλων, στρωμάτων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων, πρέπει να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595, προκειμένου να προγραμματίζεται η παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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