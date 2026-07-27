Έπεισαν ηλικιωμένη στην Άρτα ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένη Απάτη Άρτα

Έπεισαν ηλικιωμένη στην Άρτα ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών

Έπεισαν ηλικιωμένη στην Άρτα ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ
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Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτήδειους που την έπεισαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπασαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ. 

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.
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