Βάσεις 2026: Οι νέες ισορροπίες στα ΑΕΙ, πώς διαμορφώνεται ο «χάρτης» της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης - Δείτε πίνακες



Οι «εκπλήξεις» των βάσεων

Οι Σχολές Υγείας παραμένουν στον πυρήνα των υψηλών επιλογών. Σήμερα, όμως, ενισχύεται το ενδιαφέρον για τμήματα που συνδέονται με βιοεπιστήμες, νέες τεχνολογίες υγείας, αποκατάσταση, όπως και ειδικότητες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού.Την ίδια στιγμή, οι ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκονται σε αναζήτηση νέας ισορροπίας. Οι Νομικές, οι Ψυχολογίες και οι δημοφιλείς κοινωνικές επιστήμες παραμένουν περιζήτητες. Ωστόσο, η παραδοσιακή αντίληψη ότι συγκεκριμένα πτυχία αποτελούν «σίγουρο δρόμο» φαίνεται να υποχωρεί, καθώς οι νέοι συνυπολογίζουν πλέον περισσότερο τηνεπαγγελματική προοπτική και τη δυνατότητα σύνδεσης των σπουδών με νέες ειδικότητες. Αναζητούν πλέον περισσότερο διεπιστημονικές γνώσεις, συνδυασμό ανθρωπιστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, νέες επαγγελματικές διεξόδους. Διόλου τυχαίο ότι η νέα γενιά δικηγόρων, εκτός από το δικαστήριο, ‘βλέπει’ το ευρωπαϊκό δίκαιο, την τεχνολογία, την προστασία δεδομένων, το επιχειρηματικό περιβάλλον.Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο «ποια σχολή ανέβηκε ή έπεσε», αλλά ποιο είναι το μήνυμα των βάσεων για την Ελλάδα του αύριο. Για τους υποψηφίους, δεν αρκεί πλέον ένα πτυχίο ‘με κύρος’ αλλά πρέπει να έχει και προοπτική.Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή των αποτελεσμάτων – εκτός των σχολών με τις υψηλότερες βάσεις – είναι τα τμήματα, που κατάφεραν να αλλάξουν εικόνα. Σχολές, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν «δευτερεύουσες επιλογές», σήμερα κερδίζουν έδαφος επειδή απέκτησαν νέο γνωστικό αντικείμενο, συνδέθηκαν με σύγχρονες ειδικότητες, βελτίωσαν την εικόνα τους στην αγορά εργασίας ή απέκτησαν μεγαλύτερη εξωστρέφεια.Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα τμήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η γεωγραφική απόσταση και το κόστος σπουδών μακριά από το σπίτι, καθώς και η αβεβαιότητα για την επαγγελματική αποκατάσταση, όπως και η υπερπληθώρα ομοειδών τμημάτων, λειτουργούν μάλλον αποτρεπτικά ως προς την επιλογή τους.Μάλιστα, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα ορισμένων τμημάτων επανέρχεται, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τον αριθμό των εισακτέων. Έχοντας ήδη συμπληρώσει 5 χρόνια παρουσίας, η ΕΒΕ αποτελεί πλέον μόνιμο στοιχείο των Πανελλαδικών. Για τους υποστηρικτές της προστατεύει το επίπεδο σπουδών, περιορίζοντας ακραίες περιπτώσεις εισαγωγής, ενώ για τους επικριτές της, επιβαρύνει τη λειτουργία μικρών τμημάτων, αφήνει πολλές κενές θέσεις και ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.Τους πίνακες διαμόρφωσε ο κ.Γιάννης Ζαμπέλης, Καθηγητής Μαθηματικών, εκπαιδευτικός αναλυτής.