Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Με «Άριστα» πιστοποιήθηκαν όλα τα Μεταπτυχιακά του ΟΠΑ: Στα πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια με πλήρως πιστοποιημένο χαρτοφυλάκιο ΠΜΣ
Με «Άριστα» πιστοποιήθηκαν όλα τα Μεταπτυχιακά του ΟΠΑ: Στα πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια με πλήρως πιστοποιημένο χαρτοφυλάκιο ΠΜΣ
Το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος πιστοποιήθηκε με την ανώτατη αξιολόγηση, ενώ η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών έλαβε τον χαρακτηρισμό «Fully Compliant» σε όλα τα επιμέρους κριτήρια που εξετάστηκαν
Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών του πέτυχε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος πιστοποιήθηκε με την ανώτατη αξιολόγηση, ενώ η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών έλαβε τον χαρακτηρισμό «Fully Compliant» σε όλα τα επιμέρους κριτήρια που εξετάστηκαν. Η επίδοση αυτή κατατάσσει το ΟΠΑ μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων της χώρας, που διαθέτουν πλήρως πιστοποιημένο σύνολο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή του στην ακαδημαϊκή ποιότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Από τα συνολικά 29 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, τα 25 συμμετείχαν ήδη από την πρώτη πρόσκληση πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη διαδικασία, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πιστοποιήθηκαν στη δεύτερη πρόσκληση.
Η ταχύτητα με την οποία το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της διαδικασίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, την αποτελεσματική διοικητική οργάνωση αλλά και την ωριμότητα των εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.
Η πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ δεν αποτελεί μια τυπική διοικητική διαδικασία. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές μορφές εξωτερικής αξιολόγησης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιείται από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων και βασίζεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας (ESG).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και η επιστημονική επάρκεια κάθε προγράμματος, η δομή και η ποιότητα του προγράμματος σπουδών, οι μηχανισμοί εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας, η διεθνής διάσταση και οι συνεργασίες, η σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές, η συνολική εκπαιδευτική εμπειρία και τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Τον συντονισμό της διαδικασίας στο ΟΠΑ είχε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά τμήματα, τους διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τις διοικητικές υπηρεσίες.
Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, να προσελκύσουν περισσότερους ξένους φοιτητές και να αναπτύξουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες. Η εξωτερική πιστοποίηση λειτουργεί ως εγγύηση αξιοπιστίας τόσο για τους υποψήφιους φοιτητές όσο και για τους εργοδότες, καθώς πιστοποιεί ότι τα προγράμματα πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις.
Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του Ιδρύματος, καθώς οι αξιολογήσεις αυτού του τύπου αποτελούν πλέον βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα, τη σύναψη συνεργασιών και την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας των ακαδημαϊκών τμημάτων, των διευθυντών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλων των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην προετοιμασία των φακέλων και στην ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης.
Το Πανεπιστήμιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών του, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διαρκή προσαρμογή των προγραμμάτων στις εξελίξεις της επιστήμης και της οικονομίας.
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για ακαδημαϊκή αριστεία. Όπως δήλωσε, η πλήρης πιστοποίηση όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με άριστες αξιολογήσεις από την ΕΘΑΑΕ αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στην ποιότητα, ενώ το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των προγραμμάτων ανταποκρίθηκε επιτυχώς ήδη από την πρώτη πρόσκληση αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συλλογική προσπάθεια ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος πιστοποιήθηκε με την ανώτατη αξιολόγηση, ενώ η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών έλαβε τον χαρακτηρισμό «Fully Compliant» σε όλα τα επιμέρους κριτήρια που εξετάστηκαν. Η επίδοση αυτή κατατάσσει το ΟΠΑ μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων της χώρας, που διαθέτουν πλήρως πιστοποιημένο σύνολο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή του στην ακαδημαϊκή ποιότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Από τα συνολικά 29 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, τα 25 συμμετείχαν ήδη από την πρώτη πρόσκληση πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη διαδικασία, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πιστοποιήθηκαν στη δεύτερη πρόσκληση.
Έγκαιρη ανταπόκριση και υψηλή οργανωτική ετοιμότητα
Η ταχύτητα με την οποία το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της διαδικασίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, την αποτελεσματική διοικητική οργάνωση αλλά και την ωριμότητα των εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.
Η πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ δεν αποτελεί μια τυπική διοικητική διαδικασία. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές μορφές εξωτερικής αξιολόγησης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιείται από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων και βασίζεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας (ESG).
Τι αξιολογεί η ΕΘΑΑΕ
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και η επιστημονική επάρκεια κάθε προγράμματος, η δομή και η ποιότητα του προγράμματος σπουδών, οι μηχανισμοί εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας, η διεθνής διάσταση και οι συνεργασίες, η σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές, η συνολική εκπαιδευτική εμπειρία και τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Τον συντονισμό της διαδικασίας στο ΟΠΑ είχε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), σε στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά τμήματα, τους διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τις διοικητικές υπηρεσίες.
Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, να προσελκύσουν περισσότερους ξένους φοιτητές και να αναπτύξουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες. Η εξωτερική πιστοποίηση λειτουργεί ως εγγύηση αξιοπιστίας τόσο για τους υποψήφιους φοιτητές όσο και για τους εργοδότες, καθώς πιστοποιεί ότι τα προγράμματα πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις.
«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην ποιότητα των ελληνικών μεταπτυχιακών
Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του Ιδρύματος, καθώς οι αξιολογήσεις αυτού του τύπου αποτελούν πλέον βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα, τη σύναψη συνεργασιών και την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας των ακαδημαϊκών τμημάτων, των διευθυντών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλων των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην προετοιμασία των φακέλων και στην ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης.
Συλλογική προσπάθεια ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας
Το Πανεπιστήμιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών του, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διαρκή προσαρμογή των προγραμμάτων στις εξελίξεις της επιστήμης και της οικονομίας.
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για ακαδημαϊκή αριστεία. Όπως δήλωσε, η πλήρης πιστοποίηση όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με άριστες αξιολογήσεις από την ΕΘΑΑΕ αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στην ποιότητα, ενώ το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των προγραμμάτων ανταποκρίθηκε επιτυχώς ήδη από την πρώτη πρόσκληση αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συλλογική προσπάθεια ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Παράλληλα, τόνισε ότι το ΟΠΑ θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης του κύρους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του. «Η πλήρης πιστοποίηση του συνόλου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ με άριστες αξιολογήσεις από την ΕΘΑΑΕ επιβεβαιώνει σταθερά την προσήλωσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων μας ανταποκρίθηκε από την πρώτη κιόλας πρόσκληση και απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία, επιβεβαιώνει την προσήλωση και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ποιότητα ολόκληρης της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος», είπε.
Αναλυτικά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΕΔΩ.
Αναλυτικά οι εκθέσεις πιστοποιήσεων της ΕΘΑΑΕ ΕΔΩ.
Η καθολική πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έμφασης που δίνεται στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διάκριση αυτή λειτουργεί ως σημαντικός δείκτης αξιοπιστίας, ενώ για το ίδιο το Ίδρυμα συνιστά ισχυρό εφόδιο στην προσπάθειά του να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της οικονομικής και διοικητικής εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Αναλυτικά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΕΔΩ.
Αναλυτικά οι εκθέσεις πιστοποιήσεων της ΕΘΑΑΕ ΕΔΩ.
Η καθολική πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έμφασης που δίνεται στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διάκριση αυτή λειτουργεί ως σημαντικός δείκτης αξιοπιστίας, ενώ για το ίδιο το Ίδρυμα συνιστά ισχυρό εφόδιο στην προσπάθειά του να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της οικονομικής και διοικητικής εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Το μήνυμα της πιστοποίησης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα