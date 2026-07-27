Με «Άριστα» πιστοποιήθηκαν όλα τα Μεταπτυχιακά του ΟΠΑ: Στα πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια με πλήρως πιστοποιημένο χαρτοφυλάκιο ΠΜΣ



Το μήνυμα της πιστοποίησης

Παράλληλα, τόνισε ότι το ΟΠΑ θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης του κύρους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του. «Η πλήρης πιστοποίηση του συνόλου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ με άριστες αξιολογήσεις από την ΕΘΑΑΕ επιβεβαιώνει σταθερά την προσήλωσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων μας ανταποκρίθηκε από την πρώτη κιόλας πρόσκληση και απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία, επιβεβαιώνει την προσήλωση και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ποιότητα ολόκληρης της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος», είπε.Η καθολική πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έμφασης που δίνεται στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διάκριση αυτή λειτουργεί ως σημαντικός δείκτης αξιοπιστίας, ενώ για το ίδιο το Ίδρυμα συνιστά ισχυρό εφόδιο στην προσπάθειά του να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της οικονομικής και διοικητικής εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.