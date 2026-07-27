Συμφωνία υπ. Υγείας με Airbnb για χορηγία καταλυμάτων σε ιατρούς και νοσηλευτές, θα ξεκινήσει από 5 νησιά
ΕΛΛΑΔΑ
Airbnb Υπουργείο Υγείας Γιατροί Νοσηλευτές Νησιά Άδωνις Γεωργιάδης

Συμφωνία υπ. Υγείας με Airbnb για χορηγία καταλυμάτων σε ιατρούς και νοσηλευτές, θα ξεκινήσει από 5 νησιά

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης «τα σπίτια αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου»

Συμφωνία υπ. Υγείας με Airbnb για χορηγία καταλυμάτων σε ιατρούς και νοσηλευτές, θα ξεκινήσει από 5 νησιά
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Τη συμφωνία του υπουργείου Υγείας με την πλατφόρμα Airbnb προκειμένου να υπάρξει χορηγία εκ μέρους της για καταλύματα σε νησιά για γιατρούς και νοσηλευτές ανακοίνωσε την Δευτέρα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Γεωργιάδης «τα σπίτια αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου», παραπέμποντας σε ανακοινώσεις το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά από την 1η Αυγούστου σε πέντε νησιά, καλύπτοντας τις ανάγκες στέγασης όλων των επαγγελματιών υγείας, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, που μετακινούνται στις υγειονομικές δομές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Ίο και Σαντορίνη, ενώ η πλήρης κάλυψη αναμένεται από το επόμενο καλοκαίρι.
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