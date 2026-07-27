Φωτιά σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πάρκινγκ Πυρκαγιά Ανω Λιόσια

Φωτιά σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα τόσο ο ηλικιωμένος, όσο και μία 63χρονη - Δείτε βίντεο από το σημείο

Φωτιά σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε πάρκινγκ μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.

Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο στεγασμένο πάρκινγκ, εντός του οποίου βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

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Ο άνδρας πλησίασε τον χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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