Φωτιά σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη
Φωτιά σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη
Στο νοσοκομείο με εγκαύματα τόσο ο ηλικιωμένος, όσο και μία 63χρονη - Δείτε βίντεο από το σημείο
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε πάρκινγκ μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.
Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο στεγασμένο πάρκινγκ, εντός του οποίου βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10:45, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός 85χρονου και μίας 63χρονης.
Τα δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα, παρελήφθησαν στη συνέχεια από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο στεγασμένο πάρκινγκ, εντός του οποίου βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.
Ο άνδρας πλησίασε τον χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.
#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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