Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Τελωνείο Ευζώνων: Ταλαιπωρία και ουρές λόγω και της 4ωρης στάσης εργασίας των υπαλλήλων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τελωνείο Ευζώνων: Ταλαιπωρία και ουρές λόγω και της 4ωρης στάσης εργασίας των υπαλλήλων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τετράωρη κινητοποίηση των τελωνειακών και η αυξημένη τουριστική κίνηση από τα Βαλκάνια προκάλεσαν πολύωρες καθυστερήσεις στην είσοδο και την έξοδο της χώρας
Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα που προσπαθούν να διέλθουν από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων στην Ελλάδα.
Η τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν σήμερα από τις 6 ως τις 10 το πρωί οι τελωνειακοί και σε συνδυασμό με την μεγάλη έλευση τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προκάλεσαν κυριολεκτικά το αδιαχώρητο και συνωστισμό οχημάτων και κόσμου τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο του συνοριακού σταθμού.
Δείτε βίντεο:
Η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων είναι απελπιστική καθώς οι ταξιδιώτες από τη γείτονα χώρα προς την Ελλάδα - αλλά και το αντίστροφο δηλαδή όσοι φεύγουν από την χώρα μας- αναμένεται να υποστούν πολύωρες καθυστερήσεις αν και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr οι αρχές θα κάνουν μόνο έλεγχο διαβατηρίων και οχημάτων κι όχι βιομετρικό έλεγχο που απαιτείται πλέον για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα από χώρα μη μέλος της Ε.Ε.
Οι 2.600 τελωνειακοί που εργάζονται σε συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ πραγματοποίησαν σήμερα στάση εργασίας καθώς διεκδικούν λύση στο χρόνιο όπως αναφέρεται ζήτημα των απλήρωτων αποζημιώσεων για τις ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
«Ο λόγος που πυροδότησε αυτή την κινητοποίηση ήταν μια συνεχιζόμενη, πλημμελής καταβολή των υπερωριακών ωρών, των ωρών υπερωριακής αποζημίωσης, όπως και των προς συμπλήρωση ωρών εργασίας. Είναι μια κατάσταση χρόνια, έχει επισημανθεί σταθερά από την Ομοσπονδία μας και τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι και καθυστερεί κάθε έναρξη του οικονομικού έτους η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο 1 με 2 μήνες κάθε χρονιά και κατά την ανανέωση που γίνεται τώρα για το β εξάμηνο πάλι καθυστερεί η κατανομή των ωρών και οι ώρες αυτές είναι ελλειμματικές. Είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε και για την υπερωριακή απασχόληση και για τα προς συμπλήρωση, δηλαδή για τις βάρδιες. Αυτός ήταν ο λόγος που πυροδότησε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εξομάλυνση για την επίλυση αυτού του προβλήματος αυτή τη χρονική στιγμή. Οι δεσμεύσεις της Γενικής Διεύθυνσης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης είναι ότι για το δεύτερο εξάμηνο το ποσό θα είναι μεγαλύτερο και θα μπορέσει να καλύψει τις υπερωρίες.Εντούτοις και δεν την έχουμε δει την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και ήδη έχει γίνει το πρώτο εξάμηνο που ήταν ελλειμματικό» ανέφερε στο protothema.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας, κ. Σοφία Κατσικά.
Η τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν σήμερα από τις 6 ως τις 10 το πρωί οι τελωνειακοί και σε συνδυασμό με την μεγάλη έλευση τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προκάλεσαν κυριολεκτικά το αδιαχώρητο και συνωστισμό οχημάτων και κόσμου τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο του συνοριακού σταθμού.
Δείτε βίντεο:
Η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων είναι απελπιστική καθώς οι ταξιδιώτες από τη γείτονα χώρα προς την Ελλάδα - αλλά και το αντίστροφο δηλαδή όσοι φεύγουν από την χώρα μας- αναμένεται να υποστούν πολύωρες καθυστερήσεις αν και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr οι αρχές θα κάνουν μόνο έλεγχο διαβατηρίων και οχημάτων κι όχι βιομετρικό έλεγχο που απαιτείται πλέον για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα από χώρα μη μέλος της Ε.Ε.
Οι 2.600 τελωνειακοί που εργάζονται σε συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ πραγματοποίησαν σήμερα στάση εργασίας καθώς διεκδικούν λύση στο χρόνιο όπως αναφέρεται ζήτημα των απλήρωτων αποζημιώσεων για τις ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
«Ο λόγος που πυροδότησε αυτή την κινητοποίηση ήταν μια συνεχιζόμενη, πλημμελής καταβολή των υπερωριακών ωρών, των ωρών υπερωριακής αποζημίωσης, όπως και των προς συμπλήρωση ωρών εργασίας. Είναι μια κατάσταση χρόνια, έχει επισημανθεί σταθερά από την Ομοσπονδία μας και τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι και καθυστερεί κάθε έναρξη του οικονομικού έτους η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο 1 με 2 μήνες κάθε χρονιά και κατά την ανανέωση που γίνεται τώρα για το β εξάμηνο πάλι καθυστερεί η κατανομή των ωρών και οι ώρες αυτές είναι ελλειμματικές. Είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε και για την υπερωριακή απασχόληση και για τα προς συμπλήρωση, δηλαδή για τις βάρδιες. Αυτός ήταν ο λόγος που πυροδότησε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εξομάλυνση για την επίλυση αυτού του προβλήματος αυτή τη χρονική στιγμή. Οι δεσμεύσεις της Γενικής Διεύθυνσης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης είναι ότι για το δεύτερο εξάμηνο το ποσό θα είναι μεγαλύτερο και θα μπορέσει να καλύψει τις υπερωρίες.Εντούτοις και δεν την έχουμε δει την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και ήδη έχει γίνει το πρώτο εξάμηνο που ήταν ελλειμματικό» ανέφερε στο protothema.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας, κ. Σοφία Κατσικά.
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