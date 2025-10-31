Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη στην Καλαμάτα - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο
Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη στην Καλαμάτα - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο
Πώς έγινε η επίθεση - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Καλαμάτα, όταν ροτβάιλερ επιτέθηκε σε πολίτη, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.
Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον τραυματία. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ερευνώνται από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.
Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον τραυματία. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ερευνώνται από την Αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα