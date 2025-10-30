ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από το Σάββατο το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Από μεθαύριο Σάββατο, 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος (το παλιό "νυχτερινό"), με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο έχει ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. - 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

