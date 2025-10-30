Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Από το Σάββατο το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος
Το ωράριο που ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ
Από μεθαύριο Σάββατο, 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος (το παλιό "νυχτερινό"), με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο έχει ως εξής:
Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. - 3 μ.μ.
Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 5 π.μ.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
