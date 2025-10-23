Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Θα αναθέσουμε σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, για όσο χρόνο απαιτηθεί
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Θα αναθέσουμε σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, για όσο χρόνο απαιτηθεί
«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, μετά την τοποθέτηση Δούκα ότι «η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» - «Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε στη συνέχεια το ΥΕΘΑ
«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» αναφέρει σε βραδινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πραοαναγγέλλει, δε, ότι, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε ιδιώτη (σ.σ. εταιρεία καθαρισμού) για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.
Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.
Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»
Λίγο μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Χάρης Δούκας απάντησε με την εξής δήλωσή του: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».
Σχετικά με την παραπάνω ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.
Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».
Συναντήσεις Δένδια με Χρυσοχοΐδη και Δούκα
Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συζητήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναφορικά με την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου, καθώς μετά την τροπολογία που ψήφισε η Βουλή χθες, Τετάρτη, η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη μεταφέρεται από τον Δήμο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πλέον, ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος μόνο για την καθαριότητα του πεζοδρομίου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και όχι για τον χώρο του Μνημείου. Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το Πεντάγωνο ανέφερε πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας», κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.
Το Πεντάγωνο τόνισε επίσης πως η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».
Δούκας: Καλή τύχη στην κυβέρνηση για τη φροντίδα του Άγνωστου Στρατιώτη
«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Aθήνας Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Πραοαναγγέλλει, δε, ότι, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε ιδιώτη (σ.σ. εταιρεία καθαρισμού) για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.
Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.
Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»
Λίγο μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Χάρης Δούκας απάντησε με την εξής δήλωσή του: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».
Σχετικά με την παραπάνω ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.
ΥΕΘΑ: Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων
Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».
Συναντήσεις Δένδια με Χρυσοχοΐδη και Δούκα
Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συζητήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναφορικά με την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου, καθώς μετά την τροπολογία που ψήφισε η Βουλή χθες, Τετάρτη, η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη μεταφέρεται από τον Δήμο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πλέον, ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος μόνο για την καθαριότητα του πεζοδρομίου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και όχι για τον χώρο του Μνημείου. Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το Πεντάγωνο ανέφερε πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας», κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.
Το Πεντάγωνο τόνισε επίσης πως η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».
Δούκας: Καλή τύχη στην κυβέρνηση για τη φροντίδα του Άγνωστου Στρατιώτη
«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Aθήνας Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε στην ανάρτησή του: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα