Αθώος στο Εφετείο ο Στέφανος Κασσελάκης για παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες - Δεν γνώριζα για την απαγόρευση, είπε στην απολογία του
Αθώος στο Εφετείο ο Στέφανος Κασσελάκης για παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες - Δεν γνώριζα για την απαγόρευση, είπε στην απολογία του
Tο δικαστήριο έκρινε αθώο τον κ. Κασσελάκη για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος σε δυο εταιρείες της αλλοδαπής, παρότι είχε εκλεγεί αρχηγος του ΣΥΡΙΖΑ
Την αθώωση του Στέφανου Κασσελάκη για αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορά σε παραβίαση του πόθεν έσχες, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας (δευτεροβάθμιο δικαστήριο).
Συγκεκριμένα το δικαστήριο υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρότασή, έκρινε αθώο τον κ. Κασσελάκη για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος σε δυο εταιρείες της αλλοδαπής (OSIOS LLC και της TIPTREE MARINE LLC) παρότι είχε εκλεγεί αρχηγος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Πρόκειται για παραβίαση της υποχρέωσης μη συμμετοχής σε εταιρείες της αλλοδαπής. Δεν πρόκειται για γνήσια παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» ανέφερε νωρίτερα στην σχετική τοποθέτησή του ο εισαγγελέας της έδρας και συνέχισε: «Δεν αποδείχθηκε απο την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας κ. Θ. Γεωργόπουλου (σ.σ. πρώην γενικός οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ) ότι ο κατηγορούμενος όταν εξελέγη αρχηγός κόμματος είχε οποιαδήποτε άμεση η έμμεση συμμετοχή στην εταιρεία TIPTREE MARINE LLC. Δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί από κάποιο πρόσωπο ότι όφειλε να απέχει. Δεν κρίνεται πειστική η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας ότι είχε αναφέρει παρουσία του κ. Καπνισάκη ότι απαγορεύεται η συμμετοχή του Κ.Κασσελάκη ως προέδρου σε εταιρεία της αλλοδαπής.
Εγώ θα πω ότι όφειλε να γνωρίζει και είναι βαριά η αμέλεια του. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει δόλος (...). Να κριθεί αθώος για την συμμετοχή του στην OSIOS LLC λόγω έλλειψης δόλου άλλως λόγω αμφιβολιών ως προς το δόλο. Δεν τέλεσε όμως ο κατηγορούμενος αξιόποινη πράξη με την αντικειμενική υπόσταση ούτε με τη συμμετοχή του στη δεύτερη εταιρεία».
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την απαγόρευση του νόμου, ούτε όμως και κανείς, όπως είπε, τον ενημερώσε για αυτή.
Ενδεικτικά ο κ. Κασσελάκης ανέφερε: «Όταν γνώρισα τον Τσίπρα το 2022 αποφάσισα να πολιτευτώ. Θεώρησα ότι και εδώ -όπως στις ΗΠΑ- είναι καλό να προσφέρεις στη χώρα σου. Και πολιτευτηκα. Ευθυγραμμιζόμουν τότε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (....). Μετά την παραίτηση του Τσίπρα - που ήταν ένα σοκ- θεώρησα ότι μπορώ να συνεισφέρω (...). Όταν κέρδισα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τίποτα στο κόμμα. Πήγα σε άδεια γραφεία, σκοτάδι παντού και είχα μπροστά μου τρεις εβδομάδες να κριθώ στις αυτοδιοικητικές. Και παράλληλα απο τη πρώτη στιγμή υπήρχαν στελέχη που δεν με αναγνώριζαν. Ο κ. Δρίτσας για παράδειγμα και ο κ. Σκουρλέτης (...) Μέσα Νοεμβρίου 2023 έγινε μια κεντρική επιτροπή και γίνεται διάσπαση. Εν μέσω αυτής της τεράστιας αναστάτωσης εγώ μάθαινα τα βασικά. Για τα οκονομικά δεν είχα ιδέα δεν μου δόθηκε ποτέ ένας οδηγός! (...). Ξαφνικά έμαθα στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει τίποτα για να πληρώσουμε. Θα άφηνα τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτο. Τότε με ενημέρωσαν για την οικονομική διαχείριση του κόμματος και έμαθα εκεί κι άλλα πολλά πράγματα για το πως διευθετούσε τις συναλλαγές του ο ΣΥΡΙΖΑ,τα οποία δεν είναι της παρούσης (...). Δεν θα μπορούσα να αφήσω τους εργαζόμενους απλήρωτους. Με είχε ενημερώσει και ο κ. Καπνισάκης ότι η μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων στην Ελλάδα είναι αυτόφωρο αδίκημα (...). Βρισκόμουν στο Τέξας για Χριστούγεννα. Με πήραν τηλέφωνο ήμουν με τον αδελφό μου. Του είπα ότι κινδυνεύω με αυτόφωρο και μου είπε ο αδελφός μου "θα τα στείλω εγώ απο την OSIOS LLC για να μη μπεις φυλακή". Δεν γνωρίζαμε πότε θα γίνει η κρατική χρηματοδότηση, αν θα καθυστερούσε. Έτσι έγινε η μισή χρηματοδότηση και μπήκαν αργά τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου τα χρήματα"».
Συνεχίζοντας ο κ. Κασσελάκης είπε: «Παρέλαβα ένα κόμμα που είχε 5,5 εκατ. ευρώ μισθοδοσία, κρατική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ και χρέη σε προμηθευτές κ.λπ. 3 εκατ. ευρώ. Δεν είχε άλλους τρόπους να χρηματοδοτήσω το κόμμα. Είμαι περήφανος για τον αγώνα μου να πολιτευτώ αλλά και στεναχωρημένος. Δεν έχω πάρει ούτε 1 ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο, δεν έχω κάνει καμία συναλλαγή με το Ελληνικό Δημόσιο. Ήμουν φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ μέχρι και το 2024. Μόνο ζημιά έχω υποστεί με όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να αποκρύψω κάτι. Δεν ήξερα πως λειτουργεί το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Ζητώ η αλήθεια μου να ακουστεί».
Πρόεδρος: Δεν σας ενημέρωσε κανείς ότι απαγορεύεται ως αρχηγός κόμματος να έχετε συμμετοχή σε εταιρεία;
Κασσελάκης: Όχι ποτέ.
Προεδρος: Δεν είχατε κάποιους νομικούς συμβούλους να σας ενημερώσουν πριν αναλάβετε;
Κασσελάκης: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επέστρεφα στην Ελλάδα. Αυτή τη προ - έρευνα την έκανα μέσω του Μιχάλη Καλογήρου και δεν μου ειπώθηκε τίποτα. Δεν κατανοώ γιατί κάποιος που πρέπει να πολιτευθεί στην Ελλάδα πρέπει να απαρνηθεί την περιουσία του στο εξωτερικό.
Με την έναρξη της δίκης σήμερα το πρωί ο συνήγορος του κ. Κασσελάκη, Θέμης Σοφός, ανέφερε οτι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και πως δεν γνώριζε για την απαγόρευση του νόμου. Εν συνεχεία στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο μάρτυτας κατηγορίας Θ. Γεωργόπουλος, πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μάρτυρας μεταξύ άλλων υποστήριξε είχε ζητήσει από τον κ. Καπνισάκη συνεργάτη του κ. Κασσελάκη να ενημερώσει τον τελευταίο ότι απαγορεύεται από το νόμο ως πρόεδρος κόμματος να συμμετάσχει σε εταιρείες της αλλοδαπής.
Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραπεφθηκε σε δίκη για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος στη διοίκηση εταιρειών που έχουν έδρα στην αλλοδαπή.
Η υπόθεση έφθασε στο ακροατήριο μετά από έλεγχο που έγινε στον κ. Κασσελάκη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με συμμετοχή του σε εταιρία στις ΗΠΑ, η οποία είχε εμβάσει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων.
Σε πρώτο βαθμό στον κ. Κασσελάκη είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρότασή, έκρινε αθώο τον κ. Κασσελάκη για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος σε δυο εταιρείες της αλλοδαπής (OSIOS LLC και της TIPTREE MARINE LLC) παρότι είχε εκλεγεί αρχηγος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Πρόκειται για παραβίαση της υποχρέωσης μη συμμετοχής σε εταιρείες της αλλοδαπής. Δεν πρόκειται για γνήσια παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» ανέφερε νωρίτερα στην σχετική τοποθέτησή του ο εισαγγελέας της έδρας και συνέχισε: «Δεν αποδείχθηκε απο την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας κ. Θ. Γεωργόπουλου (σ.σ. πρώην γενικός οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ) ότι ο κατηγορούμενος όταν εξελέγη αρχηγός κόμματος είχε οποιαδήποτε άμεση η έμμεση συμμετοχή στην εταιρεία TIPTREE MARINE LLC. Δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί από κάποιο πρόσωπο ότι όφειλε να απέχει. Δεν κρίνεται πειστική η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας ότι είχε αναφέρει παρουσία του κ. Καπνισάκη ότι απαγορεύεται η συμμετοχή του Κ.Κασσελάκη ως προέδρου σε εταιρεία της αλλοδαπής.
Εγώ θα πω ότι όφειλε να γνωρίζει και είναι βαριά η αμέλεια του. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει δόλος (...). Να κριθεί αθώος για την συμμετοχή του στην OSIOS LLC λόγω έλλειψης δόλου άλλως λόγω αμφιβολιών ως προς το δόλο. Δεν τέλεσε όμως ο κατηγορούμενος αξιόποινη πράξη με την αντικειμενική υπόσταση ούτε με τη συμμετοχή του στη δεύτερη εταιρεία».
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την απαγόρευση του νόμου, ούτε όμως και κανείς, όπως είπε, τον ενημερώσε για αυτή.
«Δεν γνώριζα, παρέλαβα σκοτάδι»
Ενδεικτικά ο κ. Κασσελάκης ανέφερε: «Όταν γνώρισα τον Τσίπρα το 2022 αποφάσισα να πολιτευτώ. Θεώρησα ότι και εδώ -όπως στις ΗΠΑ- είναι καλό να προσφέρεις στη χώρα σου. Και πολιτευτηκα. Ευθυγραμμιζόμουν τότε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (....). Μετά την παραίτηση του Τσίπρα - που ήταν ένα σοκ- θεώρησα ότι μπορώ να συνεισφέρω (...). Όταν κέρδισα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τίποτα στο κόμμα. Πήγα σε άδεια γραφεία, σκοτάδι παντού και είχα μπροστά μου τρεις εβδομάδες να κριθώ στις αυτοδιοικητικές. Και παράλληλα απο τη πρώτη στιγμή υπήρχαν στελέχη που δεν με αναγνώριζαν. Ο κ. Δρίτσας για παράδειγμα και ο κ. Σκουρλέτης (...) Μέσα Νοεμβρίου 2023 έγινε μια κεντρική επιτροπή και γίνεται διάσπαση. Εν μέσω αυτής της τεράστιας αναστάτωσης εγώ μάθαινα τα βασικά. Για τα οκονομικά δεν είχα ιδέα δεν μου δόθηκε ποτέ ένας οδηγός! (...). Ξαφνικά έμαθα στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει τίποτα για να πληρώσουμε. Θα άφηνα τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτο. Τότε με ενημέρωσαν για την οικονομική διαχείριση του κόμματος και έμαθα εκεί κι άλλα πολλά πράγματα για το πως διευθετούσε τις συναλλαγές του ο ΣΥΡΙΖΑ,τα οποία δεν είναι της παρούσης (...). Δεν θα μπορούσα να αφήσω τους εργαζόμενους απλήρωτους. Με είχε ενημερώσει και ο κ. Καπνισάκης ότι η μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων στην Ελλάδα είναι αυτόφωρο αδίκημα (...). Βρισκόμουν στο Τέξας για Χριστούγεννα. Με πήραν τηλέφωνο ήμουν με τον αδελφό μου. Του είπα ότι κινδυνεύω με αυτόφωρο και μου είπε ο αδελφός μου "θα τα στείλω εγώ απο την OSIOS LLC για να μη μπεις φυλακή". Δεν γνωρίζαμε πότε θα γίνει η κρατική χρηματοδότηση, αν θα καθυστερούσε. Έτσι έγινε η μισή χρηματοδότηση και μπήκαν αργά τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου τα χρήματα"».
Συνεχίζοντας ο κ. Κασσελάκης είπε: «Παρέλαβα ένα κόμμα που είχε 5,5 εκατ. ευρώ μισθοδοσία, κρατική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ και χρέη σε προμηθευτές κ.λπ. 3 εκατ. ευρώ. Δεν είχε άλλους τρόπους να χρηματοδοτήσω το κόμμα. Είμαι περήφανος για τον αγώνα μου να πολιτευτώ αλλά και στεναχωρημένος. Δεν έχω πάρει ούτε 1 ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο, δεν έχω κάνει καμία συναλλαγή με το Ελληνικό Δημόσιο. Ήμουν φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ μέχρι και το 2024. Μόνο ζημιά έχω υποστεί με όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να αποκρύψω κάτι. Δεν ήξερα πως λειτουργεί το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Ζητώ η αλήθεια μου να ακουστεί».
Πρόεδρος: Δεν σας ενημέρωσε κανείς ότι απαγορεύεται ως αρχηγός κόμματος να έχετε συμμετοχή σε εταιρεία;
Κασσελάκης: Όχι ποτέ.
Προεδρος: Δεν είχατε κάποιους νομικούς συμβούλους να σας ενημερώσουν πριν αναλάβετε;
Κασσελάκης: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επέστρεφα στην Ελλάδα. Αυτή τη προ - έρευνα την έκανα μέσω του Μιχάλη Καλογήρου και δεν μου ειπώθηκε τίποτα. Δεν κατανοώ γιατί κάποιος που πρέπει να πολιτευθεί στην Ελλάδα πρέπει να απαρνηθεί την περιουσία του στο εξωτερικό.
Με την έναρξη της δίκης σήμερα το πρωί ο συνήγορος του κ. Κασσελάκη, Θέμης Σοφός, ανέφερε οτι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και πως δεν γνώριζε για την απαγόρευση του νόμου. Εν συνεχεία στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο μάρτυτας κατηγορίας Θ. Γεωργόπουλος, πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μάρτυρας μεταξύ άλλων υποστήριξε είχε ζητήσει από τον κ. Καπνισάκη συνεργάτη του κ. Κασσελάκη να ενημερώσει τον τελευταίο ότι απαγορεύεται από το νόμο ως πρόεδρος κόμματος να συμμετάσχει σε εταιρείες της αλλοδαπής.
Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραπεφθηκε σε δίκη για το αδίκημα της συμμετοχής αρχηγού πολιτικού κόμματος στη διοίκηση εταιρειών που έχουν έδρα στην αλλοδαπή.
Η υπόθεση
Η υπόθεση έφθασε στο ακροατήριο μετά από έλεγχο που έγινε στον κ. Κασσελάκη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με συμμετοχή του σε εταιρία στις ΗΠΑ, η οποία είχε εμβάσει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων.
Σε πρώτο βαθμό στον κ. Κασσελάκη είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα