ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: Στις 22 και 23 Μαΐου το φεστιβάλ «ΜΑΖΙ στη Γιορτή» σε Ιτέα και Γαλαξίδι

Στημετά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνεχίζει να στέλνει το μήνυμα της ισότιμης συμπερίληψης, το Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμούπου διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πολυβραβευμένη κοινότητα συμβίωσης ενηλίκων με και χωρίς νοητικές-αναπτυξιακές αναπηρίες «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος» με έδρα το Γαλαξίδι.Στις 22 και 23 Μαΐου η Φωκίδα θα φιλοξενήσει πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δράσεις, καθώς και εκδηλώσεις διασύνδεσης, σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς, ιδρύματα πολιτισμού και προσωπικότητες.Την, η αυλαία ανοίγει το πρωίμε τη σχολική δράση «Ισότιμες Κοινότητες», με κεντρικό άξονα το Παραολυμπιακό άθλημα του καθιστού βόλεϊ (sitting volleyball). Με τη συνδιοργάνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και της ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος και την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ), μαθητές και μαθήτριες από όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού συμμετέχουν σε ένα τουρνουά που αναδεικνύει την αξία της ισότιμης συμμετοχής και συνεργασίας.Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο κτήμα της ΕΣΤΙΑΣ στο Γαλαξίδι, η γιορτή συνεχίζεται με τη δράση «Δημιουργούμε με την ΕΣΤΙΑ», με καλλιτεχνικά εργαστήρια, παιχνίδια, μουσική και τραγούδι, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουν μαζί με την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας "Ελένη Καραίνδρου" και το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Δελφών. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η συμμετοχή του Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος θα συντονίσει τη γαστρονομική δράση της βραδιάς με βοηθούς με και χωρίς αναπηρίες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης μέσα από τη συνεργασία.Τοοι δράσεις απλώνονται σε όλο το Γαλαξίδι με επίκεντρο τη διασύνδεση και την ομαδικότητα. Φέτος, στο πρόγραμμα συμμετέχει και το Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, υποστηρίζοντας δύο ξεχωριστές δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη, την συμπερίληψη, και την καινοτομία.Ξεχωρίζει το διαγενεακότο οποίο φέρνει κοντά παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια σε μια κοινή δημιουργική εμπειρία, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία αξέχαστων αναμνήσεων και προσωπικών έργων τέχνης. Παράλληλα, η πρωτότυπη δράση τεχνολογίας «Στο Μουσείο με άλλα… γυαλιά» προσφέρει μια ιδιαίτερη εικονική περιήγηση στη συλλογή του Μουσείου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό που δεν μπορεί να το επισκεφθεί δια ζώσης, να απολαύσει μια ξεχωριστή εμπειρία ξενάγησης και να αποκτήσει πρόσβαση στα μοναδικά έργα τέχνης του Ιδρύματος.Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η δράσημε αγώνες δρόμου που συνδιοργανώνονται από την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος και το TihioRace, όπου η συμμετοχή και η κοινή προσπάθεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον τερματισμό.Το διήμερο κορυφώνεται με την τελετή λήξης «Ενωμένοι Γιορτάζουμε!», με απονομές, κεράσματα από συλλόγους και μια ανοιχτή γιορτή με μουσική και χορό για όλους.Η Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος,δήλωσε: «Μετά τον θρίαμβο της παράστασης "ΜΑΖΙ στη Ζωή, ΜΑΖΙ στη Σκηνή, μια Ιστορία από το Γαλαξίδι" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ήρθε η ώρα να πολλαπλασιάσουμε το μήνυμα της ισότιμης συμπερίληψης και στην γενέτειρα του Φεστιβάλ, την Φωκίδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την μαγεία μιας ενωμένης κοινωνίας κάθε ηλικίας και διαφορετικότητας που δημιουργεί μαζί, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, προβάλλοντας το ΕΜΕΙΣ πριν το ΕΓΩ.



Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Συνδιοργανώνεται από την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, τον Δήμο Δελφών και το Ξενοδοχείο Γανυμήδης, και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης «Όλοι Μαζί, Όλοι Ίσοι» της δομής της «Γέφυρα». Μέγας χορηγός είναι η Lamda Development. Χορηγός είναι η ΔΕΔΔΗΕ, και χορηγοί-υποστηρικτές ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το Εστιατόριο Παπαδάκης και η ProEvents.Την εκδήλωση στηρίζουν με πολλαπλούς τρόπους οι ομάδες και οι σύλλογοι της Φωκίδας: Αθλητικός Σύλλογος ‘Ηνίοχος’, Δίκτυο Ενημέρωσης Φωκίδας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Φωκίδας, ΚΑΠΗ Γαλαξιδίου, ΝΑΤ Γαλαξιδιού, Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιων Πάντων ‘Οι Φίλοι’, Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αμφισσέων ‘Τα Σάλωνα’, Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνιχώρας ‘Ο Βλαχοθανάσης’, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξιδιού, Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής, Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Ή Ιτιά’, Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών ‘Ο Άγιος Ευθύμιος’, Σύλλογος Γυναικών Γαλαξιδίου, Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’, Σύλλογος Ελευθέρων & Αυτονόμων Δυτών ‘Ο Κρισσαίος’, Σύλλογος Επαγγελματιών Γαλαξιδίου, Σύνδεσμος Γαλαξιδιωτών, Σύλλογος Πενταορίων.Ο βουλευτή Φωκίδας και υφυπουργού Δικαιοσύνης,δήλωσε: «Το "ΜΑΖΙ στη Γιορτή" συνεχίζει να μας προσκαλεί όλους, χωρίς αποκλεισμούς, στη Γιορτή της Ζωής. Το μήνυμα πανανθρώπινο, δυνατό και καθαρό. Μήνυμα που μας εμπνέει και μας κινητοποιεί: Κανείς δεν μένει πίσω! Άτομα με αναπηρία, με διαφορετική καταγωγή, άνθρωποι κάθε ηλικίας και μόρφωσης, συμμετέχουμε για να δώσουμε πνοή στο όραμα: Να κάνουμε τη γειτονιά, τον τόπο, την πατρίδα μας, κοινωνία ισότητας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς με ισότιμη πρόσβαση στη ζωή και στις χαρές της. Με πραγματική στήριξη και σεβασμό σε όλους. Αυτό σημαίνει κοινωνική Δικαιοσύνη και ενδυνάμωση της κοινωνικής Συνοχής. Η Κοινωνία μας γίνεται δυνατή όταν κανείς δεν είναι και δεν αισθάνεται μόνος».Από την πλευρά του ο δήμαρχος Δελφών και συνδιοργανωτής του Φεστιβάλ,τόνισε: «Από το 1993 έως και σήμερα η «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος» έχει αποδείξει στην πράξη πως το «όλοι μαζί» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άνθιση μίας κοινότητας. Μέσω της πρωτοπορίας της, άνοιξε δρόμους που ήταν άγνωστοι για την Ελλάδα, δίνοντας ενεργό ρόλο στους ωφελούμενούς της, «σπάζοντας» παράλληλα αντιλήψεις δεκαετιών. Η κοινότητας συμβίωσης, που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες λειτουργεί στο Γαλαξίδι, είναι φάρος πορείας για έναν καλύτερο κόσμο.Το 2ο Φεστιβάλ «ΜΑΖΙ στη Γιορτή», το οποίο ο Δήμος Δελφών στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία, αφενός για να τιμήσουμε το σπουδαίο έργο που παράγεται από όλους όσοι είναι ενεργά μέλη της Εστίας, αφετέρου για να ζήσουμε εκ των έσω μέσω των δράσεων ιδία εμπειρία επ’ αυτού».Τέλος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,υπογράμμισε: «Στηρίζουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αθλητισμού "Μαζί στην Γιορτή", μέσω της 5ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης "Όλοι Μαζί – Όλοι Ίσοι" την οποία διοργανώνουμε ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αγκαλιάζουμε με θέρμη τους εμπνευστές και δημιουργούς του Φεστιβάλ και ενθαρρύνουμε την επιλογή τους να… ανοίξουν τη διοργάνωση πέρα από τα σύνορα του Γαλαξιδιού. Το Φεστιβάλ και οι σκοποί του ταυτίζονται απόλυτα με την κεντρική πολιτική μας επιλογή να δώσουμε προτεραιότητα στην κοινωνική μέριμνα. Δράσεις και παρεμβάσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους. Μέσα από το πρόγραμμα "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – 2027" εξασφαλίσαμε και διαθέτουμε χρηματοδοτήσεις για κοινωνικές δράσεις και δομές. Οι ανάγκες βεβαίως είναι πολλές και για να καλυφθούν, επιβάλλεται να συνεργαστούμε όλοι αρμονικά και παραγωγικά!».10:00 - 14:00 Κλειστό Γήπεδο ΙτέαςΣχολική Δράση ΜΑΖΙ στη Γιορτή «Ισότιμες Κοινότητες». Η φετινή δράση είναι αθλητική, με τουρνουά του Παραολυμπιακού αθλήματος καθιστό βόλεϊ (sitting volleyball). Με συνδιοργάνωση από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, και την αιγίδα και καθοδήγηση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, ομάδες από όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού, προπονούνται ήδη, ενώ παράλληλα γίνονται μαθήματα ευαισθητοποίησης μέσα στις τάξεις. Ο τελικός με τις ομάδες όλων των σχολείων, θα αναδείξει όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις ομάδες. Πριν την λήξη, θα γίνει επίδειξη από τους εθνικούς αθλητές παραολυμπιακού καθιστού βόλεϊ.Η δράση λειτουργεί συνεργατικά με τη δράση «Παραολυμπιακό Πανόραμα» για παιδιά γυμνασίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Παραολυμπιακή Επιτροπή στην Άμφισσα, στις 20 Μαΐου, με διαφορετικά αθλήματα.18:00 - 23:00 Κτήμα της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, στο ΓαλαξίδιΜΑΖΙ στη Γιορτή «Δημιουργούμε με την ΕΣΤΙΑ» Πλήθος δράσεων για όλες τις ηλικίες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, παιχνίδια, μουσική και τραγούδι. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετέχουν μαζί με την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας "Ελένη Καραίνδρου" και το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Δελφών. Φέτος την μπυραρία μας θα συντονίζει ο Ηλίας Μαμαλάκης με πολλούς βοηθούς με και χωρίς αναπηρίες.09:30 -14:30 Δημοτικό Σχολείο ΓαλαξιδίουΜΑΖΙ στη Γιορτή, Δράσεις Διασύνδεσης και Ομαδικότητας. Πολλαπλές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη. Οι σημαντικότερες δράσεις φέτος θα είναι:- Με προσφορά και διοργάνωση του Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, οι δράσεις “Art Sparks”, ένα διαγενεακό εργαστήρι τέχνης για παππούδες/γιαγιάδες και εγγόνια και “Στο Μουσείο με άλλα… γυαλιά’’, μια ιδιαίτερη εικονική περιήγηση έργων τέχνης.- Από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ‘’Οι Άγιοι Ανάργυροι’’, εθελοντική αιμοδοσία και ενημέρωση για εθελοντές δότες μυελού των οστών.18:45 Κέντρο Γαλαξιδίου - Αφετηρία: Πλατεία ΜάμαΜΑΖΙ στη Γιορτή «Ενώνουμε τα Βήματα μας». Με συνδιοργανωτή φέτος το TihioRace, θα γίνουν 2 αγώνες δρόμου 5χλμ και 1χλμ. όπου όλοι θα είναι νικητές. Θα δοθούν βραβεία δέσμευσης και αλληλεγγύης σε ομάδες και άτομα.20:30 Πλατεία Μάμα, Γαλαξίδι«Ενωμένοι Γιορτάζουμε!» Απονομές, ομιλίες και χαιρετισμοί, κεράσματα από όλους τους συλλόγους, μουσική και χορός μέχρι αργά την νύχτα.