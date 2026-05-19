Δημιουργείται Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα: Είναι ελάχιστο χρέος μας, λέει ο Δούκας
Την ανακοίνωση για την ανέγερση μνημείου έκανε ο Χάρης Δούκας με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
Στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα το ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Έγραψε συγκεκριμένα:
«Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.
Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια».
