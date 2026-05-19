Δημιουργείται Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα: Είναι ελάχιστο χρέος μας, λέει ο Δούκας
ΕΛΛΑΔΑ
Δήμος Αθηναίων Γενοκτονία των Ποντίων Χάρης Δούκας

Δημιουργείται Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα: Είναι ελάχιστο χρέος μας, λέει ο Δούκας

Την ανακοίνωση για την ανέγερση μνημείου έκανε ο Χάρης Δούκας με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Δημιουργείται Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα: Είναι ελάχιστο χρέος μας, λέει ο Δούκας
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα το ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Έγραψε συγκεκριμένα:

«Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια».

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης