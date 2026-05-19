Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Λάρισα για ναρκωτικά και όπλα, αναζητείται και ένας 23χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ενός 42χρονου και μίας 40χρονης, προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (18/5) η Αστυνομία στη Λάρισα. Σε βάρος τους  σχηματίστηκε δικογραφία για  παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα. Αναζητείται και ένας 23χρονος αλλοδαπός για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- Δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε σκόνη, συνολικού βάρους 76,1 γραμμαρίων,
- Μία ζυγαριά,
- Ένα πιστόλι, εμφανιζόμενο ως κρότου-αερίου, φέροντας ενδείξεις τροποποίησης, μετά γεμιστήρας,
- Ένα μαχαίρι,
- Δύο κινητά τηλέφωνα και
- Το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

