Αλλάζει η ώρα την Κυριακή (26/10) - Γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα.
Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς, όμως, μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.
Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».
Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η τακτική αυτή δεν κρίθηκε απαραίτητη και σταμάτησε. Ωστόσο, Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος την έφερε ξανά στην ζωή των ανθρώπων κι από τότε ισχύει μέχρι σήμερα.
Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής ακόμη και σε αυτή τη φαινομενικά ευνοϊκή μεταβολή.
Το βιολογικό μας ρολόι αποδεικνύεται πιο ευαίσθητο από τους μηχανικούς δείκτες, και η προσαρμογή μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της σταδιακής προετοιμασίας για την αλλαγή ώρας.
Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών:
Γιατί συμβαίνει αυτή η αλλαγήΉδη από το 1784 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε εκφράσει την άποψη πως η αλλαγή της ώρας θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πόλεμοι και συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια, έφεραν την πρώτη εφαρμογή της αλλαγής της θέσης των δεικτών, με την Γερμανία να αποτελεί την πρώτη χώρα, που μετακίνησε την ώρα 60 λεπτά μπροστά το 1916. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η Αγγλία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλλαγή ώρας: Επιπτώσεις στον ύπνο και την προσαρμογήΗ αλλαγή ώρας στις 26 Οκτωβρίου θα μας χαρίσει μία επιπλέον ώρα ύπνου, καθώς η νύχτα θα διαρκέσει 25 ώρες αντί για 24.
