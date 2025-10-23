Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
Γυμναστήριο Καρδιακή Ανακοπή Παίδων Αγία Σοφία ΜΕΘ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία - Κρίσιμη η κατάστασή του

Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
157 ΣΧΟΛΙΑ
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα  της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη καθώς έχει, επίσης, ένα κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στον 15χρονο έχει διαπιστωθεί βλάβη στο ήπαρ αλλά και στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε.

Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος

Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία

Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
157 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης