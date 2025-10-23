Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία - Κρίσιμη η κατάστασή του
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη καθώς έχει, επίσης, ένα κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στον 15χρονο έχει διαπιστωθεί βλάβη στο ήπαρ αλλά και στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε.
Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη καθώς έχει, επίσης, ένα κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στον 15χρονο έχει διαπιστωθεί βλάβη στο ήπαρ αλλά και στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε.
Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα