Κράνη σε παραβάτες οδηγούς δικύκλου μοίρασε η Τροχαία - Δείτε βίντεο
Το «δώρο» δεν σήμαινε και την απαλλαγή των παραβατών από την κλήση, αφού όλες βεβαιώθηκαν κανονικά, με το αντίστοιχο τσουχτερό πρόστιμο
Μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια πραγματοποίησε το πρωί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κεντρικό θέμα της δράσης ήταν η υποχρεωτική χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους, ενώ παράλληλα μοίρασαν δωρεάν κράνη σε όσους εντοπίστηκαν χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, το συμβολικό «δώρο» δεν σήμαινε και την απαλλαγή τους από την κλήση, αφού όλες βεβαιώθηκαν κανονικά, με το αντίστοιχο τσουχτερό πρόστιμο.
Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ η μη χρήση κράνους επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες. Ομοίως, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε. Σε περίπτωση υποτροπής μάλιστα προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 180 ημέρες (1η υποτροπή) και 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος (2η υποτροπή).
Η επιχείρηση, που εντάσσεται στην εκστρατεία «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», αναπτύχθηκε ταυτόχρονα σε τρία κομβικά σημεία της πρωτεύουσας: στην Παλιά Βουλή στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Ιλίου και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, ο οποίος επέβλεπε τη δράση, μίλησε για τους στόχους της πρωτοβουλίας. «Τη Δευτέρα είχαμε τον εορτασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αγίου Αρτεμίου, και αποφασίστηκε από την ηγεσία μας να κάνουμε μια δράση σε όλη την Αττική, σε τρία διαφορετικά σημεία, σχετικά με τη χρήση προστατευτικού κράνους από τους δικυκλιστές, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η χρήση του για να μην έχουμε θανάσιμους τραυματισμούς. Αυτή η δράση συνοδεύεται από την προσφορά ενός κράνους, σε όσους δεν φορούν», ανέφερε ο κ. Καλταμπάνης.
Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά τους ελέγχους. «Είμαστε αρκετή ώρα εδώ. Υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση από τους οδηγούς και είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.
