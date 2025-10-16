Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 37χρονης που αγκάλιαζε κόσμο στον δρόμο και τους έκλεβε τις χρυσές αλυσίδες
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων
Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα, ύστερα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Σε βάρος της 37χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.
Πρόκειται για τη συλληφθείσα:
(επ) ΚΑΛΕΑ (ον) Ελένη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 16-4-1988 στην Αθήνα.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.
Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δε δίστασε να του ασκήσει σωματική βία. Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.
Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Πώς δρούσε
