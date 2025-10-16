Απίστευτες αποκαλύψεις από τον πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της - Έκαψε με χλωρίνη τα μαλλιά του γιου μας»

Η εκκρεμότητα με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Όμως, όσο περνούσε η ώρα, ο Φέντερλαϊν αποφάσισε να βγει και να δει πού ήταν η τότε σύντροφός του. «Καθώς περνούσα μπροστά από ένα από τα δωμάτια, έριξα μια ματιά μέσα — και πάγωσα. Εκεί ήταν», ισχυρίζεται.«Η Τερέσα καθόταν στην άκρη του κρεβατιού. Η Μπρίτνεϊ στεκόταν ανάμεσα στα πόδια της, με τα χέρια στο πρόσωπό της και είχαν ορμήσει η μία στην άλλη. Φιλιόντουσαν κανονικά».Η Σπίαρς και η Εσπινόσα φέρεται να είδαν τον Φέντερλαϊν, προτού εκείνος επιστρέψει στο δωμάτιό του για να ετοιμάσει τις βαλίτσες του.«Ήθελα απλώς να φύγω», γράφει ο 47χρονος άντρας, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε την τραγουδίστρια πως την άφηνε και έφευγε από τη χώρα.«Άρχισε να ζητά συγγνώμη, να εξηγεί, να υπόσχεται ότι δεν θα ξανασυμβεί», περιγράφει στο βιβλίο. «Μου είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρά το έπαιρνα, ότι ήταν καταβεβλημένη και πως ήταν ένα λάθος».Ισχυρίζεται ότι της είπε πως «δεν τον ενδιέφερε μια σχέση που να περιλαμβάνει πάνω από δύο άτομα», προτού τελικά της δώσει ακόμα μία ευκαιρία.«Εκείνες οι εβδομάδες στην Ευρώπη, καθώς πλοηγούμασταν μαζί σε αυτό το συναισθηματικό ναρκοπέδιο, έθεσαν τα θεμέλια της σχέσης μας», προσθέτει. «Μας δοκίμασαν, μας άλλαξαν και τελικά μας έφεραν πιο κοντά. Ήταν τότε που άρχισα να συνειδητοποιώ το βάθος των αισθημάτων μου. Και, παρότι ο δρόμος μπροστά μας μόνο βέβαιος δεν ήταν, ήξερα ένα πράγμα με σιγουριά: ερωτευόμουν την Μπρίτνεϊ», αναφέρει στη συνέχεια.Τη νύχτα πριν τον γάμο του με την Μπρίντεϊ Σπίαρς, το 2004, θυμάται πως εκείνη είχε ακόμα εκκρεμότητες με τον πρώην σύντροφό της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.Όπως αναφέρει στις σελίδες του, ήξερε πως η μέλλουσα σύζυγός του δεν έχει ξεπεράσει τον τραγουδιστή. Μάλιστα, την άκουσε να του τηλεφωνεί.Πιο συγκεκριμένα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν αναφέρει: «Κοιτάζοντας πίσω, ειδικά αφού άκουσα τι είπε στο βιβλίο της, συνειδητοποιώ ότι ήταν πιο βαθύ από αυτό.Μπορεί να με αγαπούσε, αλλά υπήρχε πάντα κάτι εκεί με τον Τζάστιν που δεν μπορούσε να αφήσει πίσω της».Ένα από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα που περιγράφει στο βιβλίο του, ήταν ένα περιστατικό που συνέβη τον Οκτώβριο του 2006, κατά τη γιορτή για την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ στο Paramount Studios στο Λος Άντζελες.Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τότε είδε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ λίγο αργότερα θήλαζε τον γιο τους.Όπως γράφει: «Παρακάλεσα να μην θηλάζει έτσι τα παιδιά και κάλεσα τη μητέρα της. Την επόμενη μέρα έδωσα εντολή στον δικηγόρο μου να συντάξει επιστολή ζητώντας να σταματήσει».Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στο Τορόντο για συνέντευξη, ένας παραγωγός τον ρώτησε: «Πώς νιώθετε για το αίτημα διαζυγίου της Μπρίτνεϊ;». Και τότε, ήταν η πρώτη φορά που το άκουσε.Ο ίδιος δεν είχε ιδέα για την κίνηση της συζύγου του να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, περιγράφοντας πόσο σοκαριστικό ήταν για εκείνον να το μάθει δημόσια τόσο ξαφνικά.Παρά τα όσα λέγονται για εκείνον, ο Κέβιν Φέντερλαϊν επιμένει ότι η προτεραιότητά του ήταν πάντα η προστασία των παιδιών του. Για τον λόγο αυτό και προσπάθησε όπως λέει, να τα κρατήσει μακριά από τη μητέρα τους, η οποία φέρεται να τους έχει συμπεριφερθεί επιθετικά ή και απρόβλεπτα στο παρελθόν.Ο Κέβιν Φέντερλαϊν περιγράφει περιστατικά, όπου οι γιοι τους ξύπνησαν πολλές νύχτες βλέποντάς την στην πόρτα τους να τους κοιτάζει, κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι της. «Μόλις την έβλεπαν, γυρνούσε από την άλλη κι έφευγε χωρίς καμία εξήγηση», αναφέρει στο βιβλίο του.Ακόμη, καταγράφει περιστατικά όπου η ποπ σταρ φέρεται να χτύπησε τον Πρέστον, του έκαψε τα μαλλιά με χλωρίνη, τον ανάγκαζε να κάνει μπάνιο μαζί της, και έδωσε στον Τζέιντεν θαλασσινά, γνωρίζοντας ότι ήταν αλλεργικός.Η σταγόνα όμως που ξεχείλισε το ποτήρι και επηρέασε ανεπανόρθωτα τη σχέση με τους γιους της, ήταν όταν ο Πρέστον πήγε στην Ευρώπη με την οικογένεια της κοπέλας του για διακοπές, όπου έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.Σε αυτό, κατηγορούσε τον Κέβιν Φέντερλαϊν για τα πάντα και αφού ο Πρέστον την αντιμετώπισε, φωνάζοντάς της, εκείνη είπε:Φυσικά, στο βιβλίο του δεν έλειψε η αναφορά στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τη δημοσιότητα και τους παπαράτσι, καθώς και στο περιστατικό, όταν ξύρισε το κεφάλι της και επιτέθηκε σε όχημα παπαράτσι.Ο ίδιος περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως την πιο δύσκολη, εξηγώντας πως η τραγουδίστρια συχνά, έλεγε ψέματα στον Τύπο δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνον.Για παράδειγμα, η Σπίαρς είχε κλειδωθεί τότε στο μπάνιο μαζί με τον Πρέστον, ισχυριζόμενη ότι ο Φέντερλαϊν κακοποιούσε.Αφού και τα δύο παιδιά εξετάστηκαν από γιατρούς και αποδείχθηκε πως δεν έχουν υποστεί κακοποίηση, η ίδια μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική σε κατάσταση περιορισμού.«Ένιωσα άρρωστος για όσα περνούσε. Ήταν κάποιος που είχα αγαπήσει», σημειώνει ο Φέντερλαϊν.Όσο κι αν προσπάθησε να βοηθήσει την πρώην σύζυγό του όπως λέει, ο Κέβιν Φέντερλαίν δεν συμφώνησε ποτέ πλήρως με το κίνημα Free Britney, το οποίο χαρακτήρισε ως μια «Ανέφερε μάλιστα, ότι η δικαστής που τερμάτισε την υποχρεωτική κηδεμονία της το 2021 ενδεχομένως πιέστηκε από το κίνημα, παρακάμπτοντας εκθέσεις ψυχιάτρων.Όπως λέει ο ίδιος μετά το τέλος της κηδεμονίας της: «Το κίνημα Free Britney έκανε λάθος. Όλη αυτή η ενέργεια πρέπει τώρα να στραφεί στο Save Britney, δεν πρόκειται πλέον για ελευθερία, αλλά για επιβίωση».Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της για χρόνια, ο Κέβιν Φέντερλαϊν δηλώνει ότι αισθάνεται «έντονη ανησυχία που δεν μπορεί να αγνοήσει», θεωρώντας πως η κατάσταση της τραβά «προς κάτι μη αναστρέψιμο».Όπως γράφει: «Τα σημάδια είναι εμφανή: η αστάθεια, η απομόνωση, η συνεχής εναλλαγή ανθρώπων γύρω της, η άρνηση βοήθειας. Το ρολόι χτυπά και πλησιάζουμε στη δωδεκάτη ώρα. Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι τα παιδιά μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια.