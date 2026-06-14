Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Η Θεσσαλονίκη χορεύει για καλό σκοπό: Στόχος η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ στο μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο
Η Θεσσαλονίκη χορεύει για καλό σκοπό: Στόχος η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ στο μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο
Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη εκδήλωση με στόχο την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό χορό με μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τη νόσο Alzheimer
Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει μια ξεχωριστή στιγμή, με μια δράση που ενώνει τον πολιτισμό, τη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική προσφορά, μέσα από μια φιλόδοξη προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ.
Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς καλούν πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην απόπειρα κατάρριψης του ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Guinness World Records™ Title Attempt for the Largest Zeibekiko Dance», φιλοδοξεί να συγκεντρώσει εκατοντάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι θα εκτελέσουν συγχρονισμένα ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία, διεκδικώντας μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ.
Πέρα από τον στόχο της παγκόσμιας διάκρισης, η πρωτοβουλία έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Alzheimer’s disease, αλλά και στη στήριξη του έργου της Alzheimer Hellas για ασθενείς και οικογένειες.
Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η δράση μεταφέρει μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, το ζεϊμπέκικο.
Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές πρόβες στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.
Κατά τη διάρκεια των προβών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χορογραφία, να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να προετοιμαστούν για την ημέρα της προσπάθειας.
Με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ζεϊμπέκικου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας που ξεπερνά τα σύνορα.
Το κάλεσμα παραμένει ανοιχτό προς όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε μια ιστορική δράση που συνδυάζει τον χορό με την προσφορά και την ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer..
πηγή: thestival
Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς καλούν πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην απόπειρα κατάρριψης του ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 12:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Guinness World Records™ Title Attempt for the Largest Zeibekiko Dance», φιλοδοξεί να συγκεντρώσει εκατοντάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι θα εκτελέσουν συγχρονισμένα ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία, διεκδικώντας μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ.
Πέρα από τον στόχο της παγκόσμιας διάκρισης, η πρωτοβουλία έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Alzheimer’s disease, αλλά και στη στήριξη του έργου της Alzheimer Hellas για ασθενείς και οικογένειες.
Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η δράση μεταφέρει μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, το ζεϊμπέκικο.
Για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές πρόβες στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.
Κατά τη διάρκεια των προβών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χορογραφία, να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να προετοιμαστούν για την ημέρα της προσπάθειας.
Με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ζεϊμπέκικου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας που ξεπερνά τα σύνορα.
Το κάλεσμα παραμένει ανοιχτό προς όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε μια ιστορική δράση που συνδυάζει τον χορό με την προσφορά και την ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer..
πηγή: thestival
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα