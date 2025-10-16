Συνελήφθησαν στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο
Συνελήφθησαν στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο
Το ασθενοφόρο είχε δεχτεί κλήση για έκτακτο περιστατικό - Ο Αργεντινός έπιασε από το λαιμό ένα μέλος του πληρώματος ενώ η Σέρβα βολεϊμπολίστρια τράβηξε από τα μαλλιά έναν άλλο διασώστη
Μπλεξίματα για τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς μιας και συνελήφθησαν στην Μπολόνια της Ιταλίας, μετά από επίθεση σε διασώστες.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει δημοσίευμα του ιταλικού «iL Resto del Carlino», ο Αργεντινός άσος και η βολεϊμπολίστρια από τη Σερβία, επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης γιατί είχε κλείσει τον δρόμο.
Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν το ασθενοφόρο βρέθηκε σε δρόμο κοντά στο γήπεδο της Βίρτους και ακινητοποιήθηκε καθώς δέχτηκε κλήση για έκτακτο περιστατικό.
Σε αυτόν τον δρόμο βρέθηκε και ο Βιλντόζα, ο οποίος φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο στον δρόμο και άρχισε να τους «παίζει τα φώτα» ενώ στη συνέχεια εξύβρισε και το πλήρωμα.
Στη συνέχεια ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού «συναντήθηκε» ξανά με το ασθενοφόρο στον ίδιο δρόμο, με το όχημα να έχει ανοιχτά τα φώτα και τις σειρήνες του.
Ο Βιλντόζα, σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταφέρει το δημοσίευμα, προσπάθησε να εμποδίσει το ασθενοφόρο πατώντας φρένο αλλά και με μανούβρες ώστε να μπει μπροστά του.
Το πλήρωμα αποφάσισε να αποβιβαστεί και να ρωτήσει για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, με τον Αργεντίνο γκαρντ να πιάνει από το λαιμό έναν από τους τραυματιοφορείς.
Μάλιστα, στο περιστατικό μπλέχθηκε και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς η οποία τράβηξε τα μαλλιά ενός εκ των διασωστών! Ένα περιπολικό έτυχε να είναι στο σημείο και αμέσως οι αστυνομικοί επενέβησαν.
Τόσο ο Λούκα Βιλντόζα όσο και η Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.
Στο τελευταίο παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια, ο Βιλντόζα είχε σημειώσει 8 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 15:14 λεπτά εντός παρκέ, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει της Μονακό με 77-73.
