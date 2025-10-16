Συνελήφθησαν στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο

Τόσο ο Λούκα Βιλντόζα όσο και η Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.Στο τελευταίο παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια, ο Βιλντόζα είχε σημειώσει 8 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 15:14 λεπτά εντός παρκέ, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει της Μονακό με 77-73.