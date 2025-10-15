Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Συνελήφθη 27χρονος που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ στην παραλιακή του Ηρακλείου
Πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές στον αέρα
Συνελήφθη 27χρονος στο Ηράκλειο που πυροβολούσε στον αέρα έξω από μπαρ στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός διασκέδαζε σε μπαρ της παραλιακής και ελάχιστα λεπτά μετά που αποχώρησε, φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές στον αέρα, πριν εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι σφαίρες έπεσαν λίγα μόλις μέτρα από το κατάστημα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία και συνέλεξαν έξι κάλυκες από το οδόστρωμα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε σήμερα, όταν οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο οδήγησε στα ίχνη του 27χρονου. Το πρωί, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου τον εντόπισαν και συνέλαβαν.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα φυσίγγιο καθώς και τα ρούχα που φέρεται να φορούσε τη νύχτα του περιστατικού.
