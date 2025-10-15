Το Γηροκομείο Αθηνών ανάμεσα σε Μιχαηλίδου και Δούκα και στο βάθος η εξυγίανση
Αφορμή η τροπολογία σύμφωνα με την οποία το Γηροκομείο Αθηνών περνά στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Στο πλευρό του Δούκα ο Ζαχαριάδης
Νέα εστία αντιπαράθεσης ξέσπασε χθες ανάμεσα στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή τροπολογία για τη διαχείριση του Γηροκομείου Αθηνών. Με την συγκεκριμένη τροπολογία, το Γηροκομείο Αθηνών περνά στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξέλιξη που βρίσκει κάθετα αντίθετο τον κ. Δούκα.
Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος Αθηναίων αντιδρά δημόσια σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία, εντούτοις όλα ξεκίνησαν χθες, όταν μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υποστήριξε τροπολογία, η οποία σχετίζεται με την εξυγίανση του Γηροκομείου. Συγκεκριμένα, το Γηροκομείο έχει ενταχθεί από το 2023 σε πρόγραμμα εξυγίανσης, που τηρούσε μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, στις αρχές του καλοκαιριού, υπήρξαν δυσκολίες στις οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Γηροκομείο δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση χρεών, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απειλεί με διακοπή ηλεκτροδότησης.
Με την υπουργική τροπολογία, όμως, δίνεται στο Γηροκομείο η δυνατότητα «να κάνει ρύθμιση χρεών». Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, όπως εξήγησε η αρμόδια υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το Σύμφωνο Εξυγίανσης που υπάρχει». Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, η τροπολογία διασφαλίζει ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».
Σε ερώτημα, μάλιστα, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου για το εάν και κατά πόσο η διάταξη της τροπολογίας ήταν εις γνώση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε πως «η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει». Ακόμη, η υπουργός υποστήριξε ότι «ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις».
Συνεπώς, «εμείς που θέλουμε και είμαστε υπεύθυνοι στο να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του φορέα, είναι το να μπορέσει να έχει μια διαφανή διαχείριση, όπως προβλέπει το Σύμφωνο, αλλά και αυτή να γίνεται από φορείς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι εκείνη που το κάνει για τα υπόλοιπα ιδρύματα», κατέληξε η κυρία Μιχαηλίδου.
Τα όσα ισχυρίστηκε η υπουργός Οικογένειας, ωστόσο, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος παρενέβη άμεσα για το θέμα, λέγοντας πως η κυβέρνηση «παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο Αθηναίων. Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει». Ο προειδοποιητικός τόνος του κ. Δούκα συνοδεύτηκε από μια μακροσκελή επιστολή, στην οποία ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε πως «η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή-αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων
Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στην φυλάκιση διοικήσεών του.
Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Αθήνας.
Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια Υπουργός στην Βουλή-αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.
Η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.
Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας.
Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στην φυλάκιση διοικήσεών του.
Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Αθήνας.
Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια Υπουργός στην Βουλή-αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.
Η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.
Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας.
Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης.
Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.
Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιφνιδιαστική τροπολογία στη Βουλή και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, παίρνει το Γηροκομείο Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων, μεταφέροντας την αρμοδιότητα της εποπτείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή στο κράτος.
Το κάνει τώρα, σε μια χρονική στιγμή που, μετά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν το ίδρυμα επί χρόνια, αυτό καλείται να εφαρμόσει ένα σχέδιο εξυγίανσης υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα αντιστέκεται σθεναρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων του ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και χωρίς τεκμηρίωση ότι έτσι υπηρετείται το συμφέρον του Γηροκομείου Αθηνών και των ωφελούμενων της πόλης, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και όχι του κάθε αγοραστή.
Με την τροπολογία της κυβέρνησης δημιουργείται μεγάλο κενό στον έλεγχο και στην εποπτεία κάθε διαδικασίας πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου Αθηνών.
Πρόκειται για μια απαράδεκτη εξέλιξη που η κυβέρνηση οφείλει να αναιρέσει, αλλά και να απολογηθεί γι’ αυτή. Η περιουσία του Γηροκομείου δεν είναι μια ακόμη ευκαιρία για κάποιους, είναι το μέσο στήριξης των ανθρώπων που φροντίζει και ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι εμπόδιο, αλλά εγγυητής των διαδικασιών, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Τι λέει για όλα αυτά ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης; Αφού έχασε το Δήμο, τώρα μαζί με την κυβέρνηση που στηρίζει και στηρίζεται προχωρούν με αυτήν την άθλια μεθόδευση καθώς δεν μπορούν να χωνέψουν το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών το 2023.
Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.
Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου.
Πυρά και από ΖαχαριάδηΕν τω μεταξύ, στο πλευρό του δημάρχου Αθηναίων στάθηκε με ανάρτησή του και ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή της Αθήνας «αντιστέκεται σθεναρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων του ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και χωρίς τεκμηρίωση».
