Το Γηροκομείο Αθηνών ανάμεσα σε Μιχαηλίδου και Δούκα και στο βάθος η εξυγίανση

Αφορμή η τροπολογία σύμφωνα με την οποία το Γηροκομείο Αθηνών περνά στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Στο πλευρό του Δούκα ο Ζαχαριάδης