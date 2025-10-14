Κόντρα Μιχαηλίδου – Δούκα για το Γηροκομείο Αθηνών

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής ανακοίνωσε ότι το Γηροκομείο, που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης, θα περάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Οργισμένη αντίδραση από τον δήμαρχο Αθηναίων