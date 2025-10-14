Κόντρα Μιχαηλίδου – Δούκα για το Γηροκομείο Αθηνών

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής ανακοίνωσε ότι το Γηροκομείο, που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης, θα περάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Οργισμένη αντίδραση από τον δήμαρχο Αθηναίων
Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και δήμου Αθηναίων προκάλεσε η τροπολογία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, σύμφωνα με την οποία το Γηροκομείο Αθηνών περνά στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Χάρη Δούκα.
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, όπου έχει κατατεθεί η υπουργική τροπολογία, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το Γηροκομείο, που έχει ενταχθεί από το 2023 σε πρόγραμμα εξυγίανσης, που τηρούσε μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, στις αρχές του καλοκαιριού, υπήρξαν δυσκολίες στις οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης, το Γηροκομείο δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση χρεών, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απειλεί με διακοπή ηλεκτροδότησης.
Η τροπολογία επιτρέπει στο Γηροκομείο τη δυνατότητα «να κάνει ρύθμιση χρεών». Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, είπε η υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το Σύμφωνο Εξυγίανσης που υπάρχει». Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, η τροπολογία διασφαλίζει ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».
Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, που ρώτησε αν η διάταξη της τροπολογίας είναι εις γνώση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε:«η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει». Επίσης, υποστήριξε ότι «ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις».
Συνεπώς, ανέφερε «εμείς που θέλουμε και είμαστε υπεύθυνοι στο να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του φορέα, είναι το να μπορέσει να έχει μια διαφανή διαχείριση, όπως προβλέπει το Σύμφωνο, αλλά και αυτή να γίνεται από φορείς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι εκείνη που το κάνει για τα υπόλοιπα ιδρύματα».
Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που κατηγόρησε την κυβέρνηση: «Παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο Αθηναίων. Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει».
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι το Γηροκομείο «έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, η κίνηση «αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου» και να μην υποχρεώνονται οι υπεύθυνοι να αιτιολογούν τις πωλήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις.
«Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης. Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου», κατέληξε ο κ. Δούκας.
Χάρης Δούκας: Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει
Η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που κατηγόρησε την κυβέρνηση: «Παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο Αθηναίων. Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει».
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι το Γηροκομείο «έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, η κίνηση «αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου» και να μην υποχρεώνονται οι υπεύθυνοι να αιτιολογούν τις πωλήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις.
«Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης. Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου», κατέληξε ο κ. Δούκας.
