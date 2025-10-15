Κάνσας: Η στιγμή της απαγωγής 35χρονης από τον 22χρονο σύντροφό της - Σοκάρουν τα ουρλιαχτά της
Η γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο αργότερα συνελήφθη ο νεαρός που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες

Τη στιγμή της απαγωγής μιας 35χρονης γυναίκας από τον σύντροφό της κατέγραψε κάμερα σε κουδούνι σπιτιού στο Κάνσας.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει ενώ εκείνη συνεχίζει να καλεί σε βοήθεια.



Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία που ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουιτσίτα και είπε ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στα πλάνα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε αυτή τη φάση της έρευνας εκτιμούμε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα δεν έχει σημαντικά τραύματα».



Λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εντοπίσαμε και συλλάβαμε έναν 22χρονο που σχετίζεται με το βίντεο. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομό περιορισμό της ελευθερίας.



