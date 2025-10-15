Κάνσας: Η στιγμή της απαγωγής 35χρονης από τον 22χρονο σύντροφό της - Σοκάρουν τα ουρλιαχτά της

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει ενώ εκείνη συνεχίζει να καλεί σε βοήθεια.
🚨BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant.— Dapper Detective (@Dapper_Det) October 13, 2025
This is every woman’s worst nightmare.
If you recognize her, immediately call 911. pic.twitter.com/QqC7I5UPQb
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία που ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουιτσίτα και είπε ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στα πλάνα.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε αυτή τη φάση της έρευνας εκτιμούμε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα δεν έχει σημαντικά τραύματα».
***UPDATE***— Wichita Police (@WichitaPolice) October 14, 2025
Female from doorbell video located safely.
This afternoon around 3 p.m. Wichita Police Investigators received a phone call, from a female claiming to be the individual investigators were attempting to identify. Investigators immediately responded to her location,… pic.twitter.com/fvBjjmjxrp
Λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εντοπίσαμε και συλλάβαμε έναν 22χρονο που σχετίζεται με το βίντεο. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομό περιορισμό της ελευθερίας.
This evening around 7 p.m. officers with the Domestic Intervention and Violence Reduction team (DIVRT) located and arrested a 22-year-old male in relation to the doorbell surveillance case.— Wichita Police (@WichitaPolice) October 15, 2025
The male has been booked into Sedgwick County Jail for charges of Aggravated Battery… pic.twitter.com/lsZEsqFLyG
