Τι υποστήριξε ο 22χρονος συνεργός για το φονικό στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες εκβιασμού και πώς έφτασαν στο μοιραίο βράδυ
Υποστήριξε ότι αρχικά είχε μεταβεί μόνος του στο σημείο, επιχειρώντας να εκφοβίσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με ένα αεροβόλο, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα - Η προσπάθειά του, όπως υποστήριξε, απέτυχε και στη συνέχεια κατέβηκαν με τον δράστη στη Μεσσηνία
Νέα λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τη σύλληψη 22χρονου που φέρεται ως συνεργός του δράστη.
Ο νεαρός, ο οποίος κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό - ο οποίος συνελήφθη αργά το μεσημέρι της Τρίτης - υποστήριξε ότι αρχικά είχε μεταβεί μόνος του στη Φοινικούντα, επιχειρώντας να εκφοβίσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με ένα αεροβόλο όπλο, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα. Η προσπάθειά του, όπως υποστήριξε, απέτυχε και ο ίδιος επέστρεψε στην Αθήνα.
Όπως τόνισε, αφότου γύρισε, εξομολογήθηκε στον φίλο του τι είχε συμβεί και εκείνος του πρότεινε να κατέβουν μαζί στη Φοινικούντα, για να απειλήσουν τον ιδιοκτήτη. Οι δύο νεαροί ταξίδεψαν εκ νέου στη Μεσσηνία και έφτασαν στο κάμπινγκ όπου διέμενε το θύμα.
Ο 22χρονος υποστήριξε ότι, φτάνοντας στο σημείο, ο φίλος του μπήκε μόνος του μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, κρατώντας το όπλο, ενώ εκείνος περίμενε απ’ έξω. «Ξαφνικά βγήκε τρέχοντας και μου είπε “έκανα μ@λ@κ@, πυροβόλησα και μάλλον πέτυχα δυο από τους τρεις που ήταν εκεί”» φέρεται να είπε ο 22χρονος.
Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν άμεσα το σημείο και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.
Ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά για την επίθεση, όπως επίσης και πως σκοπός των δύο επιβαινόντων στη μηχανή ήταν να τον εκφοβίσουν και να του αποσπάσουν χρήματα, με τη δολοφονία να «προκύπτει» όπως είπε ο ίδιος.
Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου είπε: «Προσήλθε αυτοβούλως και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είναι ημεδαπός 22 ετών χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο και όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα για περιουσιακά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα από το γνωστό πλάνο, είναι το παιδί με το σορτσάκι στο πίσω κάθισμα».
