Τι υποστήριξε ο 22χρονος συνεργός για το φονικό στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες εκβιασμού και πώς έφτασαν στο μοιραίο βράδυ

Υποστήριξε ότι αρχικά είχε μεταβεί μόνος του στο σημείο, επιχειρώντας να εκφοβίσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με ένα αεροβόλο, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα - Η προσπάθειά του, όπως υποστήριξε, απέτυχε και στη συνέχεια κατέβηκαν με τον δράστη στη Μεσσηνία