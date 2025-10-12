Ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα φαίνεται να είχε συνεργό - Βίντεο δείχνει το μηχανάκι να φτάνει με δύο άτομα στο κάμπινγκ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του με το δίκυκλο.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο και έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στη Φοινικούντα.
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να διασταυρωθούν οι κινήσεις τους και να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο δράστης δεν έδρασε μόνος του, αλλά με τη βοήθεια συνεργού που συμμετείχε στο σχέδιο της δολοφονίας.
Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.
