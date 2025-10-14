Φοινικούντα: Ο 22χρονος πίσω από τις απόπειρες εκφοβισμού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Δεν σχεδίασαν τη δολοφονία, πήγαν να εκβιάσουν για χρήματα

«έκανα μ@λ@κ@, πυροβόλησα και μάλλον πέτυχα δυο από τους τρεις που ήταν εκεί». Και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Οι ερευνητές, πάντως, πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, ότι δηλαδή υπάρχει και ηθικός αυτουργός ενώ ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της

, εξακολουθεί να διαφεύγει.







Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.



Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Τότε εκμυστηρεύτηκε στον δράστη τι είχε κάνει και του πρότεινε να κατέβουν μαζί στη Φοινικούντα για να τον απειλήσουν με όπλο.Οι δύο νεαροί κατέβηκαν στη Φοινικούντα και πήγαν στον κάμπινγκ. Τότε, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος, ο φίλος του μπήκε μόνος του μέσα στο κάμπινγκ για να απειλήσει τον ίδιοκτήτη με το όπλο.Ξαφνικά βγήκε τρέχοντας και του είπε