Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα - Οι μαρτυρίες για δεύτερο άτομο

Ο δράστης, αφού διέπραξε το ειδεχθές έγκλημα, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο σκούτερ του και κατευθύνθηκε προς την Αττική - Οι αστυνομικοί γνωρίζουν το μοντέλο του σκούτερ και διαπίστωσαν πως η πινακίδα είναι πλαστή