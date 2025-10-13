Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα - Οι μαρτυρίες για δεύτερο άτομο
Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα - Οι μαρτυρίες για δεύτερο άτομο
Ο δράστης, αφού διέπραξε το ειδεχθές έγκλημα, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο σκούτερ του και κατευθύνθηκε προς την Αττική - Οι αστυνομικοί γνωρίζουν το μοντέλο του σκούτερ και διαπίστωσαν πως η πινακίδα είναι πλαστή
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έρευνα των στελεχών της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας που έγινε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι ερευνητές της αστυνομίας προκύπτει ότι ο δράστης, αφού διέπραξε το ειδεχθές έγκλημα, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο σκούτερ του και κατευθύνθηκε προς την Αττική. Από το σημείο αυτό και μετά η διαδρομή του δεν έχει ακόμη χαρτογραφηθεί πλήρως.
Την ίδια ώρα πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί, έπειτα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η πινακίδα του σκούτερ που οδηγούσε ο δράστης είναι πλαστή. Αυτό που γνωρίζουν είναι το μοντέλο του σκούτερ, ωστόσο αυτό που δυσχεραίνει το έργο τους είναι το γεγονός ότι στην Αττική υπάρχουν χιλιάδες σκούτερ σαν και αυτό.
Αυτό που εξετάζεται ως σενάριο είναι πίσω από το διπλό φονικό να κρύβεται ηθικός αυτουργός ο οποίος αποφάσισε, για άγνωστο λόγο, να «παραγγείλει» τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Και αυτό γιατί ο θανών ήταν ένα άτομο με σημαντική περιουσία το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το είχε αφήσει σε έναν ανιψιό του καθώς και στον επιστάτη φίλο του (και επίσης θύμα). Ίσως λοιπόν κάποιοι είχαν δυσαρεστηθεί και θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση.
Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως σύντομα θα καταφέρουν να φθάσουν στα ίχνη του εκτελεστή.
Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ
Μαρτυρίες για δεύτερο άτομοΠαράλληλα υπό ανάλυση βρίσκονται και οι μαρτυρίες κάποιων γυναικών οι οποίες ανέφεραν πως, πριν από το έγκλημα, ο δράστης δεν ήταν μόνος του αλλά μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Πρόκειται για μαρτυρίες που εξετάζονται σοβαρά ενώ στα πλάνα που διαθέτουν οι αστυνομικοί φαίνεται μόνο ένα άτομο. Όσον αφορά δε στα κίνητρα πίσω από το έγκλημα εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα.
