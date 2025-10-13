Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στην Αλόννησο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, γνωστός για τη διεθνή του δράση υπέρ της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βρέθηκε στην Αλόννησο για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες διατήρησης της μεσογειακής φώκιας