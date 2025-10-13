Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στην Αλόννησο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, γνωστός για τη διεθνή του δράση υπέρ της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βρέθηκε στην Αλόννησο για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες διατήρησης της μεσογειακής φώκιας
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων επισκέφθηκε την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό στο πλαίσιο της αποστολής «Mission Greece» και του εκπαιδευτικού προγράμματος Monaco Exlporations.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην περιοχή, ο πρίγκιπας, συνοδεία του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΝ, Πέτρου Βαρελίδη, και της προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ, Μαρίας Παπαδοπούλου, περιηγήθηκε επίσης με το σκάφος του ΟΦΥΠΕΚΑ σε θαλάσσια περιοχή της Σκοπέλου. Εκεί, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της περιβαλλοντικής οργάνωσης MoM, Πάνο Δενδρινό, έγινε ξενάγηση σε σπήλαια τα οποία αποτελούν κρίσιμα σημεία αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας.
Η παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών συνεργασιών για την προστασία της Μεσογείου και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ΟΦΥΠΕΚΑ ως βασικού θεσμικού εταίρου στην προώθηση της θαλάσσιας διατήρησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.
