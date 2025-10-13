Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Είσαι το πνεύμα του Ισραήλ, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με όσους ήταν στην αίθουσα να ξεσπούν σε χειροκροτήματα
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνέσετ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε τον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Άρι Σπιτζ, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό τριών άκρων σε επιχειρήσεις στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον σύμβολο θάρρους και αντοχής.
Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στα μέλη της Κνέσετ , αναφέρθηκε στους τραυματισμένους στρατιώτες του Ισραήλ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Αμερικανοϊσραηλινού στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά στη Γάζα: «Χιλιάδες από τους γενναίους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν, υποφέροντας φρικτά πλήγματα στο σώμα και την ψυχή. Γενναίοι στρατιώτες όπως ο Άρι Σπιτζ» είπε ο Νετανιάχου, περιγράφοντας τον ως παράδειγμα ηρωισμού.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Σπιτζ συμμετείχε σε επιχείρηση εντοπισμού τρομοκρατών της Χαμάς και οπλισμού, κατά την οποία δύο συνάδελφοί του σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν. Ο ίδιος θεωρήθηκε αρχικά νεκρός, ωστόσο επέζησε και κατάφερε να αναρρώσει παρά τις βαριές απώλειες.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Νετανιάχου κάλεσε τον στρατιώτη να σταθεί όρθιος για λίγο, λέγοντάς του: «Άρι, είσαι το πνεύμα του Ιησού του Ναυή, το πνεύμα του Δαβίδ, το πνεύμα των Μακκαβαίων, το πνεύμα του Ισραήλ. Σε τιμώ, όλοι σε τιμούμε».
Η παρουσία του Σπιτζ προκάλεσε θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα, με τον Νετανιάχου να τονίζει ότι η ιστορία του αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την επιμονή του ισραηλινού λαού.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού:
