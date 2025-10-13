Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του

παρατεταμένο χειροκρότημα κατά

Ο Τραμπ συνέχισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ - ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, «αγαπά το Ισραήλ» - καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό» είπε.Επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Μπίμπι μου τηλεφωνούσε πολλές φορές»– «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό... αυτό οδήγησε στην ειρήνη» υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την επίθεση των ΗΠΑ σε τρειςτουνωρίτερα φέτος. «Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο από τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ» είπε. «Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, κέρδισε ό,τι μπορούσε», προσθέτοντας ότι τώρα είναι η ώρα για «ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί μια: «Τους χτύπησαν από τη μία πλευρά, τους χτύπησαν από την άλλη, και ξέρετε ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να συνάψουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο. Γιατί πιστεύω ότι το θέλουν».Ανέφερε το ταξίδι του στην Αίγυπτο αργότερα σήμερα, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι έχει ήδη αργήσει πολύ, και αστειεύτηκε για τη διάρκεια των ομιλιών που έγιναν πριν από αυτόν στο Κνέσετ.Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχειαπό την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει «τώρα συμπεριλαμβανομένου και αυτού. Οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ωραίο συναίσθημα, ωραίο να το λέω. Μόλις είπα για πρώτη φορά ότι οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ωραίο να το λέω, αλλά όταν τερματίζεις οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, αυτό σημαίνει ότι δεν σου αρέσει ο πόλεμος».Επιπλέον, χαιρέτισε το τέλος ενός «» μετά από δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα: «Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ ήταν μια χώρα σε πόλεμο, υπομένοντας βάρη που μόνο ένας περήφανος και πιστός λαός θα μπορούσε να αντέξει».των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Να ξέρετε ότι η Αμερική σας συνοδεύει σε αυτούς τους δύο αιώνιους όρκους: να μην ξεχάσουμε ποτέ και να μην ξανασυμβεί ποτέ».Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο «μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης» έχει πλέον τελειώσει τόσο για τον ισραηλινό λαό όσο και για τους Παλαιστινίους. «Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». «Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι δυνάμεις του χάους, του τρόμου και της καταστροφής που μαστίζουν την περιοχή εδώ και δεκαετίες είναι πλέον αποδυναμωμένες, απομονωμένες και εντελώς ηττημένες».Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι στο«το στιλέτο της Χεζμπολάχ» που στόχευε το Ισραήλ έχει καταστραφεί εντελώς: «Η κυβέρνησή μου υποστηρίζει ενεργά τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου και την αποστολή του να αφοπλίσει μόνιμα τις ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ...».Αφού αστειεύτηκε για την καθυστέρησή του στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους αρκετών χωρών εκεί. «Μαζί έχουμε δείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε, αλλά μια πραγματικότητα που μπορούμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα» ανέφερε.Είπε ότι ελπίζει ότι περισσότερες χώρες της περιοχής θα υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τόνισε στον Νετανιάχου ότι «ο κόσμος αγαπάει ξανά το Ισραήλ».Μίλησε επίσης για το πώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να σταματήσουν να δημιουργούν εχθρούς και ναγια να δημιουργήσουν «ευκαιρίες και ευημερία»: Είπε ότι «αντί να κατασκευάζουν όπλα», οι χώρες της περιοχής πρέπει να επικεντρωθούν στην δαπάνη χρημάτων για σχολεία, ιατρική, βιομηχανία και τεχνητή νοημοσύνη.«Ακόμη και στο Ιράν, του οποίου το καθεστώς έχει προκαλέσει τόσους θανάτους στη Μέση Ανατολή, το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας είναι ανοιχτό» είπε.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον πρόεδρο της Κνεσέτ, είπε: «Αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνδρες», προτού στραφεί προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσθέσει: «Έχω μια ιδέα...» αναφερόμενος στις δικαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.Η φράση του προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα μέλη της Κνεσέτ, με τον Τραμπ να διευκρινίζει αμέσως μετά: «Αυτό δεν ήταν μέσα στην ομιλία». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε ότι «του είναι συμπαθείς αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα» και συνέχισε: «Απλώς φαίνεται να έχει τόσο πολύ νόημα».Απευθυνόμενος ξανά προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος, ξέρεις γιατί; Επειδή».λέγοντας: ότι «από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το σύγχρονο Ισραήλ, στεκόμαστε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, στις αποτυχίες, στις νίκες και στις ήττες, στη δόξα και στη θλίψη. Έχουμε χτίσει βιομηχανίες μαζί, έχουμε κάνει ανακαλύψεις μαζί, έχουμε αντιμετωπίσει το κακό μαζί, έχουμε πολεμήσει μαζί και, ίσως το πιο όμορφο από όλα, έχουμε κάνει ειρήνη μαζί. Και αυτή την εβδομάδα, παρά τις αντιξοότητες, καταφέραμε το αδύνατο και φέραμε τους ομήρους μας πίσω στην πατρίδα». Ενώ μέσα σε χειροκροτήματα είπε: «Αγαπώ το Ισραήλ, είμαι μαζί σας σε κάθε βήμα».Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κνεσέτ,, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεταιΔεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναντης εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο». Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε, μιλώντας για πρόταση που τελειώνει τον πόλεμο πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του Ισραήλ. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», είπε.«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών». «Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη».Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και σε Αμερικανοϊσραηλινό τραυματία πολέμου, που βρισκόταν στην αίθουσα, και τον οποίο χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ που σηκώθηκε όρθιος.«Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί. Οι Ισραηλινοί είναι. Οι Εβραίοι έχουν βγει από τις στάχτες τους ξανά και ξανά και όταν ιδρύσαμε το κράτος του Ισραήλ είπαμε "ποτέ ξανά, ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι έναντι των εχθρών μας". Οι εχθροί μας κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Κατανοούν ότι το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Αυτά είναι τα αδιάσειστα θεμέλια της ειρήνης. Ειρήνη δια της ισχύος».«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι να έρθουμε εδώ» είπε και κατηγόρησε ότι σε πολλές χώρεςκαι στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως είπε, καθοριστική ήταν ηστην ηγεσία των ΗΠΑ «και μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν όλα». Όπως είπε, ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε να κάνει κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό, έφερε τον κόσμο από πίσω του για να τον υποστηρίζει. Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνεισφορά τους σε αυτή την προσπάθεια.



Η άφιξη Τραμπ στην Κνεσέτ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κτήριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε «ναι» σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.



Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι-Νετανιάχου παρουσία του Τραμπ

Θριαμβευτική άφιξη με υψωμένη γροθιά

Κόκκινα καπέλα με σύνθημα «Τραμπ ο πρόεδρος της ειρήνης» στην Κνεσέτ