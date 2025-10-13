Στη φυλακή ο Γεωργιανός που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του
Στη φυλακή ο Γεωργιανός που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να απαντήσει σε ανακρίτρια και εισαγγελέα σε ερωτήσεις τους για την επίθεση.
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος Γεωργιανός, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με πιρούνι κατά της 39χρονης, εγκύου συζύγου του, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στα μάτια. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία.
Κατά την απολογία του, ο Γεωργιανός αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με τα περιστατικά της επίθεσης. Ωστόσο, η υπεράσπισή του υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενη το γεγονός ότι στο παρελθόν ο κατηγορούμενος είχε νοσηλευτεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα.
Κατά την απολογία του, ο Γεωργιανός αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με τα περιστατικά της επίθεσης. Ωστόσο, η υπεράσπισή του υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενη το γεγονός ότι στο παρελθόν ο κατηγορούμενος είχε νοσηλευτεί ακούσια σε ψυχιατρικό ίδρυμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα